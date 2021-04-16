美國10年期國債孳息率回落背後的三大原因…

美國周四(15日)公布強勁的經濟數據，但美國國債不跌反升，與價格走勢相反的孳息率下跌，10年期美債孳息率出現去年11月以來最大降幅，與今年2月孳息率曾因為經濟前景亮麗而陡升的情況截然不同，分析指這可能由以下三大因素牽動。

《巴隆周刊》分析，促使近日美債孳息率大幅下跌，原因之一乃債券跌深反彈。美國國債首季遭遇沉重賣壓，一些迹象顯示，如今全球投資人、資產管理公司和退休基金開始買進長天期債券，帶動國債上漲，10年期國債孳息率比今年高點低了15個基點。就算經濟數據強，也不足以澆熄買家的熱情。以美國財政部周二(13日)標售的30年期國債為例，市場需求相當強勁，而且標售數據顯示一些大型機構投資人出手。

其次是價格已反映強勁的經濟展望。市場定價可能已經反映3月強勁的經濟成長表現。儘管通脹率上升，但華爾街投資者愈來愈接受聯儲局關於維持寬鬆貨幣政策的保證，目前市場對未來5年預期通脹率高於2.5%、聯儲局最快2023年初升息，然而本周從通脹到零售銷售等亮麗的數據，基本上並未改變投資人對貨幣政策前景的看法。

此外，市場還在消化經濟增長或通脹加速攀升的可能性。雖然消費者物價指數(CPI)上升、零售銷售勁揚，但這些報告並未顯示，3月的增長會導致經濟過熱和通膨失控，主要是政府發放紓困金帶來的效益。

事實上，零售銷售核心數據(剔除汽油、汽車等波動較大項目)的月增率為6.9%，仍低於市場預估的7.2%增幅。核心通脹率也是類似情況，3月不計食品和能源價格的CPI僅上升 1.6%。目前看來，數據呼應聯儲局說法，即未來幾個月通脹升溫只是暫時現象，未來一段時間內還不會升息。

聯儲局主席鮑威爾周三(14日)表示，2022年之前升息的可能性非常低，而且會保持購債步調穩定，直到經濟達到聯儲局目標。如果聯儲局要開始放慢購債步調，會給市場大量的警告，且減碼會先於升息。