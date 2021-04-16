安永：首季全球IPO集資額飆2.7倍　SPAC創新高

安永發布的《2021年第一季度全球IPO趨勢》顯示，2021年市場氣氛活躍，按交易宗數和集資額計算，表現為近20年來同期最出色的第一季度。特殊目的收購公司(SPAC)的IPO亦創新高，其交易數量及集資額於第一季度均較2020年全年為高。全球IPO市場今年迄今共有430宗交易，集資額為1,056億美元，分別按年增長85%和271%。

安永指出，新冠疫情下的「新常態」刺激市場流動性並帶來新機遇，促進IPO市場氣氛上揚。投機性交易與向大眾(包括較年輕一代)開放的非機構性投資平台的漸趨普及，使投資較從前更為便利。展望未來，由於擔心市場即將面臨調整，投資者情緒保持審慎並會繼續利用現有的流動

性以獲取投資回報。

儘管中國監管機構實施新的IPO審查流程，大中華區的交易數量仍按年上升51%至133宗，集資額升121%至289億美元。在大中華區，預計中國內地全面實施IPO註冊制將對資本市場帶來正面影響，並預計內地上市公司的品質將日漸優化。