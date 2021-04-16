字節跳動今年廣告銷售目標增長42%至2600億人幣
2021年04月16日 11:06
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（Getty Images圖片）
外電報道，字節跳動今年廣告銷售目標增長42%至2,600億元人民幣，電子商務規模目標達5,000至6,000億元人民幣，目標日活躍用戶數量為6.8億名。
字節跳動旗下擁有今日頭條、抖音、西瓜視頻、TikTok等多款知名應用程式(App)，並在教育、電商、遊戲、企業服務等多個領域有布局。
本周市場傳出字節跳動已經向港交所(00388)提交承銷商聘用函，正式展開IPO申請程序，據講目前字節跳動在私募市場的估值高達4,000億美元，而能夠撐起字節跳動估值的主要子公司，非抖音莫屬。抖音正透過電商、直播、金融，特別是在地生活服務方面加強布局，是持續推升母公司字節跳動估值的重要資產。
根據中國互聯網絡信息中心數據，去年3月中國電商直播用戶規模為2.65億，在網絡購物用戶中的滲透率為37.3%；到了去年12月，用戶規模達3.88億，滲透率增長至49.6%，意味每兩位網購用戶中，就有一位為電商直播用戶。
看好這個直播商機，中國兩大短影音平台快手(01024)與抖音開始在電商直播領域一較高下。雙方相繼對外宣布其戰略部局，但兩者的戰略偏重方向卻不太一致，一個強調交易總額的數量(快手)，一個強調交易總額的品質(抖音)。
報道引述QuestMobile去年12月的數據顯示，抖音的日活躍用戶數為3.05億，快手的日活躍用戶數為2.25 億。而抖音營收主要來源是以廣告收入為主，快手則是利用打賞機制抽成。至於用戶使用時間來看，兩者相差不大，抖音的用戶日使用時間為90.6分鐘，快手則是92分鐘。
近日騰訊(00700)亦宣布將騰訊視頻、微視、應用寶整合成立「在線視頻 BU」，圖在網絡影音市場分一杯羹。