字節跳動今年廣告銷售目標增長42%至2600億人幣

外電報道，字節跳動今年廣告銷售目標增長42%至2,600億元人民幣，電子商務規模目標達5,000至6,000億元人民幣，目標日活躍用戶數量為6.8億名。

字節跳動旗下擁有今日頭條、抖音、西瓜視頻、TikTok等多款知名應用程式(App)，並在教育、電商、遊戲、企業服務等多個領域有布局。

根據中國互聯網絡信息中心數據，去年3月中國電商直播用戶規模為2.65億，在網絡購物用戶中的滲透率為37.3%；到了去年12月，用戶規模達3.88億，滲透率增長至49.6%，意味每兩位網購用戶中，就有一位為電商直播用戶。

報道引述QuestMobile去年12月的數據顯示，抖音的日活躍用戶數為3.05億，快手的日活躍用戶數為2.25 億。而抖音營收主要來源是以廣告收入為主，快手則是利用打賞機制抽成。至於用戶使用時間來看，兩者相差不大，抖音的用戶日使用時間為90.6分鐘，快手則是92分鐘。