【高盛推介】吉汽急彈 資金兩邊部署
2021年04月16日 11:32
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高盛(亞洲)有限責任公司： 吉利汽車周四(15日)升約0.7%，周五(16日)早段繼續上升，高開約4.4%後升幅擴大，高見22港元，為半個月高位，目前為連續第3日上升，累計至今升逾12%。
吉汽及吉利控股分別持股51及49%、於上月成立的純電動合資品牌「極氪」，日前發有首款量產車「ZEEKR 001」，並表示未來3年的每年至少推出兩款新車。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金傾向部署好倉，當中認購證於過去5個交易日，共錄得約1,290萬元資金流入。牛證亦見獲資金連日流入，當中周四流入的資金除了集中在16至16.5元收回區域的遠牛外，19.5元以上收回價的貼牛亦獲資金留意。淡倉方面，可見周四流入熊證的資金集中在22.5至23元收回區域的產品。此外，周五早段即市見有資金趁吉汽急升時部署淡倉。
吉汽購證12725，行使價24.55元，2021年6月25日到期，實際槓桿7.01倍，高槓桿。
吉汽購證19252，行使價22.85元，2021年7月5日到期，實際槓桿6.73倍，貼價。
吉汽牛證57753，收回價19元，行使價18.5元，換股比率50，槓桿比率7.03倍，相近收回價迎牛中街貨較低。
吉汽沽證20222，行使價17.48元，2021年9月23日到期，實際槓桿4.21倍，長期、低街貨。
吉汽熊證57769，收回價23元，行使價23.5元，換股比率50，槓桿比率9.65倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
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