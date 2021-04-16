摩通指A股浮現不祥之兆！或重演2015及2018年股災…

投資銀行--摩根大通表示，資本流動的趨勢、人民幣兌美元貶值、A股表現不佳，以及美股期貨未平倉比率正透露出不祥信號，並警告A股有複製2015、2018年股災的迹象。

摩通分析師Nikolaos Panigirtzoglou周三(14日)表示，資金長期流入中國債券和股票的趨勢近期有放緩迹象。3月中國在岸債券淨流入略有下降，扭轉1、2月強勁流入的趨勢。人民幣則相對溫和走貶，過去3個月中，人民幣兌美元匯率貶值約0.75%。

摩通認為，這種相對穩定的貨幣實際上可能會使去風險化過程更為脆弱，尤其是如果資金流入持續下跌滑並同步流出的情況下，這一切迹象都是在陸股嚴重表現不佳時所發生的。自2月中旬以來，MSCI中國指數的表現遜於MSCI新興市場指數，自今年初以來，滬綜指已下跌超過2%。

該行指出，目前A股的疲軟似乎更多是由投機風潮所推動，這與2018年時期相似，當年滬綜指在12個月內下跌近25%。2015、2018和2020年內地金融市場的大幅下跌，伴隨的是全球風險市場的大幅度修正。

近期美股波動率持續走低，追蹤標普500指數波動率的VIX指數上周跌破17%。摩通表示，波動率下降以及股票部位增加，使一些投資者擔心市場對未來突發事件的影響將過於敏感。

分析又指，衡量機構投資人恐懼的關鍵方法是避險需求，而目前標普500指數期權中的未平倉比率(PCR)便已有所反映。PCR自今年初起便處於較高水平，與2015年、2018年和2020年的走勢不謀而合，這是一個不祥的預兆。