【瑞通推介】快手續弱　投資者撈Call

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國零售銷售及就業數據強勁，配合企業業績勝預期，帶動道指隔晚創收市新高，收報34,035點，升305點或0.9%。

恒指周四(15日)低見28,530點後獲承接，收報28,793點，跌107點或0.4%。市場關注首季中國經濟增長數據，按年增長18.3%，略低過預期，恒指周五(16日)隨即倒跌，整體走勢好淡爭持，徘徊在28,800點附近。恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾4,500萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾9,300萬元，反映投資者預期後市將見反彈。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價28,100至28,199點，而熊證街貨重貨區為收回價29,800至29,899點。

內地傳媒報道，騰訊控股重組旗下平台與內容事業群架構和進行新一輪人事調整，並成立在線視頻事業群。另騰訊分4部分發行總值41.5億美元的債券，錄逾220億美元認購額。騰訊周四平開後持續偏軟，盤中曾跌至610元邊，收市險守620元，微跌0.6%。周五早於620元附近窄幅上落。周四有逾11億元北水淨流出騰訊。輪證資金流方面，超過2,900萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾930萬元淨流出。

市場監管總局公布第二批互聯網平台企業向社會公開依法合規經營承諾書，涉及快手及騰訊等企業。快手旗下北京快手科技表示作出6項承諾，認真履行法定義務。此外，有傳主要競爭對手抖音母企字節跳動準備來港上市。快手周四顯著受壓，曾跌至235元錄上市新低，收報240元，急瀉7.8%。周五早段曾跌逾1%，至237元以下，但未觸及周四低位，其後回穩。周四有逾1,600萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有近110萬元淨流出。

安踏體育公布上季安踏品牌產品零售額按年錄40至45%增長，FILA品牌零售額按年升75至80%，其他品牌零售額按年升1.15至1.2倍，普遍獲券商上調盈測及目標價，並刺激安踏股價上日一度漲逾4%，突破147元創1個月高。其後傳出日本自民黨考慮取消奧運，安踏全日升幅收窄至約1%，報141.9元。股份周五早段曾升逾2%，一度升穿145元，暫連升5個交易日。周四分別有逾150萬元和近10萬元淨流入其好倉和淡倉。目前體育股當中，只得安踏可以發行牛熊證。

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