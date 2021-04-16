世界鋼協料今年鋼鐵需求增長5.8%　明年升2.7%

世界鋼鐵協會(WSA)預測，全球鋼鐵需求量在2020年下降0.2%之後，將在今年增長5.8%，達至18.74億噸；明年全球鋼鐵需求將繼續增長2.7%，達19.25億噸。

報告認為，目前還在持續的第二波或第三波新冠肺炎疫情將在今年第二季趨於平緩，隨着疫苗接種穩步推進，主要鋼鐵消費國的經濟活動將逐漸恢復正常。

世界鋼鐵協會市場研究委員會主席Al Remeithi表示，雖然疫情給人們的生命和生活帶來災難性影響，但全球鋼鐵行業仍然幸運，到去年底全球鋼鐵需求僅出現小幅收縮。這主要得益於中國令人驚訝的強勁復甦，推動中國鋼鐵需求增長高達9.​​1%，而在世界其他國家，鋼鐵需求則萎縮10%。

Remeithi展望，未來幾年發達經濟體和發展中經濟體的鋼鐵需求都將穩步復甦，起支撐作用的因素是被抑制的鋼鐵需求以及政府的經濟恢復計劃。不過，對於部分最發達經濟體而言，要恢復到疫情之前的水平，還需要幾年時間。

在今年剩餘時間，Remeithi稱仍然存在相當大的不確定性，因為病毒的變異和疫苗接種的推進、刺激性財政和貨幣政策的退出、地緣政治和貿易形勢緊張，都可能影響是次預測結果。

Remeithi提及，在後疫情時代，未來世界的結構性變化將帶來鋼鐵需求格局的變化。數碼化與自動化、基建投資、城市中心的重構以及能源轉型等帶來的飛速發展，將給鋼鐵行業帶來振奮人心的機遇。同時，鋼鐵行業還在積極響應社會對低碳排放鋼鐵的需求。