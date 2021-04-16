譚智樂：料債息長遠會上升　對科技股影響不大

港股今(16日)開市窄幅上落，暫報28,849點。耀才證券研究部副經理譚智樂指後市缺乏方向，4月份將於28,200點至29,200點上落，不過若下旬突破50天線，則有機會重上29,500至30,000點。

他認為中國GDP數據比市場預期差，但市場對消息似乎感到不失望，亦不震驚。一方面經濟下行，但另方面，內地放水力度有望加大，即使有負面消息出現，但大市表現不俗，故短期內不會看淡股市。

美債息大跌，但他認為債息未見頂，可能是因聯儲局進行扭曲操作，選擇沽出短債換長債，但商品價格繼續上揚，通脹升溫，債息長遠會繼續上升。不過市場對科技股的憂慮不會像以往大，相信估值已調整七七八八，而且港股科技股在今年主要仍是受監管風波影響。