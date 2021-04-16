阿里淘寶推新措施支持商家　取消部分參與活動收費

今年以來淘寶天貓推出多項措施。天貓將會簡化開店入駐流程，首次試點「天貓試營運期」。天貓將簡化申請入駐的商家的資質審核流程。通過開展7個月試營運期，平台將在經營生意額、商品體驗、物流體驗及售後體驗等維度考察商家的服務能力。

此外，淘寶天貓商家參加聚划算活動時的「參聚險」及「保價險」等收費都會取消，由商家在參與活動時提供保價服務即可。同時，計劃於年內將部分商家營銷及營運業務工具由付費改為免費。

為支持新商家上線，淘寶推出了「商品優化工具」，目前已有200萬家淘寶商家在使用。淘寶也加強對新商家提供的培訓的服務，在工作台新增功能，助他們快速找到平台小二，解答有關使用平台功能的問題。針對加強對商家的線下支援，淘寶已在金華、廣州、佛山及潮州四地開設商家營運中心，讓商家在遇到平台營運的相關問題時，也可以到距離最近的中心，由平台小二面對面幫助商家解決問題。