新股兆科眼科今起招股　入場費8484元

兆科眼科計劃發售約1.23億股，其中10%公開發售，90%國際發售；集資最多20.76億元，所得約32%將用於核心產品的臨床開發及商業化；約46%用於其他在研候選藥物的持續研發活動及商業化；約7%用於南沙的生產設施生產線擴張，以籌備未來年度的產品上市；約5%用於業務開發活動及在研藥物的擴展；以及約10%用作營運資金及其他一般企業用途。

該公司是次引入8名基礎投資者，包括CaaS Capital、新加坡政府投資公司、Golden Valley、Jennison、Mass Ave、Matthews Asia、奧博資本及VMS Investment，合共認購總值5,500萬美元等值股份，設6個月禁售期。

兆科眼科專注於眼科療法的研究、開發及商業化，目前有25種候選藥物的全面眼科藥物管線，其中13種為創新藥物，12種為仿制藥。