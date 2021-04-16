壞帳專家能醫不自醫？華融爛局如何收科？

中國最大「壞帳銀行」華融資產在前董事長賴小民因貪污被處死後，接連爆發債務危機，市場猜測該公司可能進行債務重整或宣布破產。然而華融資產目前在公布改革計劃的細節上依然保持沉默，加上本月即將有約9.73億美元(約75.8億港元)的債券到期，令華融的投資者十分焦急。

外媒報道，華融證券本周日將有25億元人民幣債券到期；旗下的華融融德資產管理在27日將有9.15億元人民幣債券到期，華融國際同日也有6億新加坡幣債券到期。據華融的中期報告，自由現金流頗為窘迫，該行截至6月30日在央行存款總額為34億美元，但主要是法定準備金，只有約8,400萬美元能供華融集團日常營運使用。

華融資產在3月底時便因未發布財報而被暫停交易股票。4月初以來，華融依然沒有發表過關於財務狀況的監管聲明，高層當時告訴投資人不想發布未經審計的初步結果、引起混亂。華融必須在4月30日之前發布最終報告，在此之前股票無法交易。

近日有消息指，華融已準備好資金能全額償還其新加坡幣債券，引發該畢債券昨日上漲。外媒引述百達財富管理(Pictet Wealth Management)亞洲固定收益部門主管Thomas Wu表示，資訊真空已使債券承壓，即使新幣債券能避免近期違約，那些持有較長期債券的投資者，前景未必有改善。