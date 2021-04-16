外電指台灣泰國或被美國列為匯率操縱國

外電報道，美國財長耶倫預料本周公布上台後的第一份外匯半年報告，台灣和泰國可能被列為匯率操縱國。

分析指出，拜登政府尋求與各主要貿易夥伴展開更富有建設性的溝通，因此耶倫也可能避免沿用特朗普政府時代較為激進的手段、對其他國家貼上匯率操縱國標籤，而是把疫情扭曲國際貿易和資金流動的情況納入考量，然而若耶倫想在匯率報告上採取較和緩的態度，估計仍面臨來自工會和民主黨國會議員的壓力。

美國界定匯率操縱國有三個條件，包括對美國一年貿易順差超過200億美元，外匯干預超過國內生產總值(GDP)的2%，以及對全球經常帳順差超過GDP的2%。

美國財政部最新外匯報告，將見到耶倫和前任財長姆紐欽(Steven Mnuchin)的做法是否有異。姆紐欽在任內把經常帳順差的門檻從3%降到2%，使更多國家落入被審查的門檻。據悉耶倫團隊正在討論是否推翻2019年特朗普在任時期調降有關「競爭性貶值優勢」門檻的做法，如果屬實，將使受到財政部審查的國家減少將近一半。

外電引述分析指，雖然新台幣兌美元升值到接近23年新高，但台灣去年經常帳順差佔比為 14%，對美國貿易順差達到破紀錄的300億美元，且外匯淨購買金額逼近GDP的6%，符合匯率操縱國的條件。此外，越南、泰國和新加坡的狀況類似，馬來西亞和南韓處境亦很危險。

瑞士和越南去年底被列為匯率操縱國。雖然瑞士央行(SNB)已向美國財政部表示善意，拋售接近1萬億美元外匯，但報道引述瑞信經濟學家Maxime Botteron指，這個規模不足以幫助瑞士擺脫標籤。至於越南情況更不樂觀，美國貿易代表辦公室(USTR)正在積極調查越南的外匯情形，最終可能對越南進口貨物課徵關稅。

據悉，目前被美國列為匯率操縱國觀察名單中的還包括中國、德國、日本、意大利、印度、新加坡、愛爾蘭和墨西哥。