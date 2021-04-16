高盛：電動車將加快普及　運輸用石油需求5年後將觸頂…

投資銀行--高盛預期，隨着電動車加速普及，運輸用石油需求將提早一年、於2026年達到巔峰；飛機燃料和石化產品仍會帶動整體原油需求增長，但2025年之後的增速會十分疲弱。

英國石油(BP)去年表示，石油需求成長或許已經終結；而國際能源機構IEA)看法就更保守，認為需求在2030年左右達到進入高峰期。最近Wood Mackenzie公司警告，石油公司如果不加速能源轉型，將面臨嚴峻挑戰。如果各國政府積極減少溫室氣體排放，實現巴黎氣候協議，石油需求最快2023年起就會減少，2050年前油價將跌至每桶10美元。

外媒報道，高盛分析師Nikhil Bhandari及Damien Courvalin亦表示，提升能源效率和減少碳排放的政策，已經對運輸用石油需求的前景帶來強烈影響，未來石化產品將是帶動石油需求繼續成長的嶄新力量，尤其是新興市場。

該行認為，已開發市場石油需求已經在2019年觸頂，不會回到當年水平，尤其疫情爆發帶來的遠距辦公趨勢，讓道路運輸石油需求加速下滑，而道路運輸占整體石油需求的43%。故該行認為，如果歐美國家提高減碳目標的政策，使電動車更快普及，道路運輸石油需求將比先前預測提早一年發生。若油價繼續居高不下，也會導致整體石油需求更快速觸頂。

不過，報道引述石油巨擘--雪佛龍的永續策略部門副總裁Bruce Niemeyer表示，雖然減碳是大勢所趨，但石油仍將是全球能源需求的主力，就算全世界走出疫情，仍將扮演重要角色。