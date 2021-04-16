【高盛推介】舜宇創兩周新高　留意貼價購證

高盛(亞洲)有限責任公司：舜宇光學科技近日連日做好，當中周四(15日)重上180港元水平，收市升約1.7%，周五(16日)繼續做好，高開約0.9%後升幅擴大，高見189.4元，突破兩周高位，並為連續第3日上升，累計至今升逾10%。

舜宇公布最新數據，上月手機鏡頭及車載鏡頭，分別出貨量達1.3億及649萬件，按年升近15及50%。手機攝像模組出貨量則按年升52%。

觀察個股輪證資金流向，可見認沽證於周四獲資金轉向，錄得約50萬元資金流入。牛熊證方面，則見牛證及熊證於周四皆獲小量資金流入。

舜光購證19408，行使價195.98元，2021年6月23日到期，實際槓桿7.1倍，貼價、高槓桿。

舜光購證14129，行使價209.08元，2021年7月5日到期，實際槓桿6.9倍，高槓桿、低街貨。

舜光牛證61702，收回價170元，行使價166元，換股比率500，槓桿比率7.9倍，市場上最貼價、槓桿最高牛證之一。

沽證24109，行使價166.78元，2021年6月28日到期，實際槓桿6.1倍，貼價、低街貨。

熊證54069，收回價280元，行使價284元，換股比率500，槓桿比率1.9倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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