科法斯：中澳中美關係差　其他亞洲國家難置身事外

全球經濟研究機構科法斯集團(COFACE)預計，澳洲的GDP最快將於今年恢復到2019年的水平。去年中澳雙邊關係急劇惡化，中國對澳洲多項出口產品施加正式和非正式貿易限制，這些產品包括煤炭、大麥、牛肉、葡萄酒、棉花等。外界愈來愈擔心的是，隨着中澳雙邊關係緊張局勢的升級，中國將對澳洲採取更為強硬的立場，並且有可能開始針對澳洲的服務出口施加限制，尤其是在旅遊和教育領域，這可能會使澳洲的GDP損失2%。

● 中澳雙邊關係局勢緊張的原因

中澳雙邊關係涉及國家安全、經濟、貿易、外交政策以及國內政治等多方面的因素。澳洲反傾銷委員會在對進口自中國的鋁型材進行調查後，於去年2月28日延長對中國不銹鋼水槽徵收反傾銷稅，中澳貿易關係因此惡化。去年3月至7月，澳洲又有8起針對中國產品(例如鋼鐵)的反傾銷行動。去年4月19日，澳洲強烈要求對冠狀病毒的來源進行調查，加大了中國在應對新冠肺炎疫情上的壓力。去年5月，中國以2018年開始的調查為由，對原產於澳洲的進口大麥徵收反傾銷和反補貼稅。隨後，中國對澳洲的葡萄酒等其他出口產品徵收關稅，並對牛肉、木材、棉花和煤炭等產品實施正式和非正式禁令。

● 澳洲經濟保持強韌

由於中國佔澳洲總出口額的1/3以上，貿易緊張局勢的加劇被視為對澳洲經濟前景的潛在威脅。不過，由於缺乏合適的替代品，澳洲對華出口的主要產品鐵礦石，在目前的貿易爭端中得以幸免。同時，儘管中國採取了貿易行動，但澳洲經濟仍繼續從疫情中穩健復甦，隨着遏制措施的放寬，商業環境趨於正常化，澳洲的GDP在去年下半年連續兩個季度實現了增長。

● 雙邊關係可能進一步惡化

到目前為止，中國的貿易限制措施對澳洲經濟整體影響不大，主要原因有兩個：第一，一些受影響的行業能夠找到替代市場，比如大麥可以出口到沙特阿拉伯伯，棉花可以出口到東南亞國家；第二，中國的貿易限制措施並未針對澳洲的鐵礦石和天然氣等主要出口產品。由於雙方都從國家主權的角度來解讀爭端，這種緊張局勢不太可能在短時間內得到改善。

該機構預計，澳洲的GDP最快將於今年恢復到去年的水平。未來中澳關係緊張局勢的發展將受到亞洲國家的密切關注，以在其陷入類似局面時為可能遭受的經濟損失提供指導。此外，在中美戰略競爭和政治分歧不斷的情況下，亞洲國家如果被迫在雙方之間做出選擇，將會面臨巨大的壓力。