二手樓價指數按周挫0.75%　失守180點關

中原城市領先指數CCL最新報179.95點，按周跌0.75%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報182.1點，按周跌0.75%。CCL(中小型單位)報180.12點，按周跌0.71%。 CCL(大型單位)報179.05點，按周跌0.96%。CCL、CCL (中小型單位)及CCL(大型單位)連續6周於180點附近企穩，CCL_Mass連續6周於182點附近企穩。

四大整體指數持續一周齊升，一周齊跌，交錯出現，走勢反覆向上。即新春長假後6周，CCL升幅溫和，累升1.57%。四大整體指數中，豪宅升勢較突出，CCL(大型單位)累升3.12%、CCL(中小型單位)累升1.28%、及CCL_Mass累升0.97%。下周指數開始反映復活長假的市況，CCL的升勢能否加快，升幅可否擴大，仍有待觀察。

四區樓價三升一跌及三跌一升，6周內分別出現3次及2次，四區樓價走勢各自反覆升跌，但整體走勢仍然向上。近6周計，九龍CCL_Mass升幅顯著，累升2.66%。同期新界西累升2.12%，新界東累升1.39%，港島累跌2.40%。

九龍CCL_Mass報180.04點，創38周新高，按周升0.97%，連升2周共0.98%。港島CCL_Mass報181.42點，上周急升後，今周回軟，按周跌3.47%。新界東CCL_Mass報192.93點，按周跌0.11%，企穩193點水平。新界西CCL_Mass報167.19點，按周跌0.58%，企穩168點水平。