美股有幾癲？個股持小鎮熟食店市值竟炒上1億美元…

新型肺炎疫情下，全球央行放水救市，市場流動性氾濫，一炒流入股市，引發資產泡沫。綠光資本(Greenlight Capital)創辦人、對沖基金操盤手David Einhorn近期就和客戶分享了故事，表示美國紐澤西州有間上市公司，旗下只有一間熟食店，該熟食店近兩年累計營業額才3.5萬美元(約27萬港元)，但這間上市公司的市值卻超過1億美元(約7.8億港元)，故他藉此警告散戶投資者，要注意股市風險。

外媒引述Einhorn指出，有人和他們說了Hometown International(美股：HWIN)這間公司，該公司旗下只有一間熟食店，名為Your Hometown Deli，開設在紐澤西州的郊區，過去兩年累計營業額為3.5748萬美元，但該公司市值卻令人吃驚。HWIN在2月8日的市值升至歷史新高的1.13億美元，但這間公司的最大股東、執行長、財務長和董事都是Paul Morina，而這位Morina的身份，是熟食店附近高中的摔跤教練。

資料顯示，HWIN在2019年開始交易，其股票在OTC場外交易市場上市，每天的成交量很小，頂多就幾百股，而且經常好幾天都沒有任何成交紀錄。HWIN除了Morina外，另一名正職員工是他的秘書兼公司副總裁Christine Lindenmuth，彼同時也是Morina的學校同事，還是一名數學老師。

受疫情影響，HWIN唯一的熟食店曾在去年3月23日至9月8日期間關門，但弔詭的是，公司股價卻在這段期間從3.25美元漲到9.25美元，之後更漲到歷史新高14美元。

HWIN昨日(15日)收報13.5美元，公司市值1.05億美元，最大股東Morina持有公司19%股份。這意味着其持股至少價值2,050萬美元(約1.6億港元)。

OTC股票也被稱為「粉紅單市場」，多是所謂的「雞蛋水餃股」 (仙股，Penny Stock)，長期被認為潛藏着巨大的投資風險。近幾個月來，這些「雞蛋水餃股」的股價也在飆升，反映美股的泡沫正白熱化。