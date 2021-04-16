美匯回落 道期跌9點
2021年04月16日 16:12
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美匯指數回落，低見91.58；港匯處7.7675；離岸人民幣(CNH)報6.5248；美元兌日圓報108.87；歐元企1.1986，英鎊處1.3756。金價反覆企1,764美元。布油報67.04美元，紐油報63.53美元。比特幣跌至6.1萬美元水平。道指期貨偏軟。
●市後關注點
-20:30 美國3月新屋動工；美國3月建築批核
-22:00 美國4月密歇根大學消費信心指數
●恒生指數收報28,969點，升176點或0.61%。國企指數收報11,027點，升121點或1.12%；科技指數收報8,232點，升89點或1.1%。主板成交1,431億港元。藍籌股個別發展，吉利汽車飆7.1%。https://bit.ly/3toFThy
-國泰3月載客量按年跌94%，日均乘客僅598人次。
-騰訊發行41.5億美元票據。
-傳順豐房託最快月內路演，擬上市集資逾23億元。
●滬綜指收升27點，本周累跌0.6%。https://bit.ly/32kh6iM
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-字節跳動今年廣告銷售目標增長42%至2,600億人民幣。
●全球晶片荒，日產汽車5月將大幅減產。
●脫歐影響！逾440家金融公司將部分業務由英國遷到歐盟。
●IMF警告：若中美科技脫鈎 對全球經濟打擊更甚於貿易戰。
●研究指今年全球智能手機批發收益可創6年新高。
●外電指台灣泰國或被美國列為匯率操縱國。
●土耳其央行斥存重大風險，傳本月底起禁虛擬資幣支付。
●意大利債務佔GDP比重或創百年新高…
●廣州3月新盤按年漲價8.6%，深圳二手樓價飆14%。
●中國首季國內生產總值按年增長18.3%。
●壞帳專家能醫不自醫？華融爛局或令500家金融機構破產？
●國資委：央企首季累計淨利潤按年增長2.2倍。
●阿里淘寶推新措施支持商家，取消部分參與活動收費。
●民航局：3月國內航線旅客運輸量已超逾2019年同期水平。
●世界鋼協料今年鋼鐵需求增長5.8%，明年升2.7%。
●安永：首季全球IPO集資額飆2.7倍，SPAC創新高。
●香港首季破產呈請1986宗，按年大升三成。
●二手樓價指數按周挫0.75%，失守180點關。