【產經直播】港股邊啲板塊有得炒？
2021年04月16日 16:13
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港股周五(16日)反覆做好，恒指高開34點後，一度跟隨A股倒跌，但午後再次回升，最終收市升176點，報28,969點，成交繼續低迷，僅1,431億元。港股幾時先有突破？下周市況點安排？隔晚美國10年期債息回落，早前被「殺估值」股份係咪可以翻身？
吉利汽車(00175)跑出，即市曾彈近1成，與母企合資發展高端電動車品牌－極氪，日前推出首款量產車ZEEKR 001，管理層更不排除極氪上市集資的可能性，料於今年下旬交付，消息真係咁利好？不過早前返科創板上市受阻，擔唔擔心升勢曇花一現？
內地網上旅遊平台攜程(09961)公布招股結果，每股定價268港元，較隔晚美股有4%折讓，一手中籤率35%，於下周一(19日)掛牌，追揸沽策略係點？五一長假仲有半個月，不妨揸多陣？
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