【產經直播】港股邊啲板塊有得炒？

港股周五(16日)反覆做好，恒指高開34點後，一度跟隨A股倒跌，但午後再次回升，最終收市升176點，報28,969點，成交繼續低迷，僅1,431億元。港股幾時先有突破？下周市況點安排？隔晚美國10年期債息回落，早前被「殺估值」股份係咪可以翻身？

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