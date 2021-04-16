會德豐地產投得黃竹坑港島南岸第6期項目
2021年04月16日 17:11
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港鐵公司(00066)公布，黃竹坑港島南岸第6期物業發展項目由會德豐地產投得。
資料顯示，上址為港島區暫時最後一個鐵路物業供應，昨日(15日)截標收到6份標書，其餘入標財團包括獨資參與的新鴻基地產(00016)、長實集團(01113)、恒基地產(00012)、嘉華國際(00173)。另信和置業(00083)則與嘉里建設(00683)合作投標。
項目坐落整個港島南岸的東北面，總樓面約50.4萬方呎，早前收到38份意向書。資料顯示，項目補地價金額逾49.45億元，每方呎補價約9,818元，分紅比例固定為25%。
會德豐地產主席梁志堅表示，配合「躍動港島南」計劃，相信該區是未來非常矚目的大型發展，潛力優厚，集團十分看好區內前景。
萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，中標發展商有多年與港鐵合作經驗，相信會興建高端優質住宅物業項目，未來市區鐵路站大型住宅地供應有限，項目已具備相當優勢。相信各大發展商對後市仍有信心，該區配套亦日漸成熟。估計項目將來以高檔中型單位為主，住宅部分落成後實用呎價可達約2.8萬元起。