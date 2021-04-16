聯交所就檢討企業管治諮詢　倡董事會不能單一性別

聯交所就建議提升《企業管治守則》及相關的《上市規則》條文諮詢市場意見，建議包括引入多項新措施以提升香港上市發行人的企業管治水平，當中涵蓋企業文化、董事會獨立性、多元化政策及環境、社會及管治(ESG)披露和水平等範疇，諮詢期至6月18日。

多元化方面，聯交所提出只有單一性別的董事會不會被視為多元化的董事會；建議董事會內全部單一性別的上市發行人，於3年過渡期內委任至少1名另一性別的成員加入董事會；而聯交所不預期未來的上市申請人的董事會只有單一性別，另強制發行人須制訂可量化的目標及時間表，以在董事會層面及所有僱員層面均達到性別多元化；及要求董事會每年檢討多元化政策的進展等建議。

在董事會獨立性、引入新成員及繼任規劃方面，主要建議包括要求發行人制訂政策，確保董事會可取得獨立意見，並每年檢討其有效性；重選在任已超過九年的獨立非執行董事須經獨立股東批准及須作出額外披露；若董事會內所有獨立非執行董事均為連任多年的獨董，則須於下次股東周年大會委任新的獨立非執行董事，並披露連任多年的獨董的姓名及已出任該職的時間；強制設立提名委員會。

至於企業文化方面，建議強調企業文化與其目的、價值及策略必需一致，以及要求發行人制訂反貪污及舉報政策，並為此新增守則條文，為「不遵守就解釋」條文。此外，聯交所亦建議強制披露股東通訊政策，並每年檢討其有效性，以及將刊發ESG報告的時限與年報一致。

香港交易所上市主管陳翊庭表示，港交所一直致力提升旗下市場質素，是次諮詢提出多項建議提升上市公司的企業管治水平，強調董事會應從思維上作出改變，並促進董事會的獨立性、不時引入新成員及安排繼任規劃，推動董事會內的成員更為多元化，提升香港作為亞洲區內領先ESG中心的地位。

值得留意的是，是次諮詢文件僅得網上問卷一渠道進行回應，為便利市場人士，於諮詢文件中提供相關連結及二維碼(QR Code)。