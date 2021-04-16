景順料內地信貸增長續轉弱　人行不太可能提高利率

國家統計局公布，內地今年首季經濟按年增長18.3%，增速創紀錄新高。景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭認為，增長符合市場預期。展望未來，信貸增長作為中國經濟增長的重要驅動力，將繼續轉弱。

他指出，首季增速創紀錄新高，主要是基數效應。按季度環比計算，2021年第一季度GDP增長也有所改善，略微上升0.6%，反映出中國急劇的V形復甦逐漸放緩。由於每月數據的亮點體現在零售額衡量的消費支出有所增加，即使農曆新年的短期旅行限制令支出減少，但現在消費已經開始增長。

展望未來，趙氏指，中國的經濟先於其他經濟體從復甦趨向正常化，由於信貸增長作為中國經濟增長的重要驅動力，將繼續轉弱，因為財政整頓和去槓桿化等舉措導致政府債券發行放緩。雖然疫情帶動中國生產的醫療設備和在家工作相關的電子產品，但隨着美國和歐洲加快新冠疫苗接種工作，這些產品的需求將會下降，並可能導致中國在2020年的高速出口增長有所減慢。

他表示，中國的GDP在2020年第四季度強勁反彈，但復甦不平均，中小企業和服務業仍然落後。貨幣政策急劇收緊將嚴重打擊這些行業，而通脹壓力減弱，意味人民銀行不太可能提高利率。

另外，他說，3月份中國信貸總額增加了3.34萬億元人民幣，而2021財年第一季度增加10.24萬億人民幣，較2020財年第一季度減少了8,730億人民幣，主要來自影子銀行活動的減少，包括信託貸款、委託貸款、以及從公司債券和股票籌集的資金較少，反映中國正處於去槓桿化的時期，信貸增長很可能在2021年放緩。

他提醒，要留意系統性風險，尤其地緣政治緊張局勢，預計拜登政府將較為以多邊主義的方式來應對任何可能影響美國利益的中國行動，而香港和台灣的地緣政治議題也較為敏感，而科技和金融領域將繼續面對脫鉤風險。不過，中國仍然是世界上最大的製造業中心。透過中國政府推動實施「雙循環」戰略以及通過RCEP與合作夥伴的互動，中國正在實現自給自足，這將有助於減輕一些地緣政治風險。