【新盤追擊】拆解新地御海灣II潛力

屯門作為香港西部經濟走廊的重鎮，不少大型基建及住宅項目陸續登場；據美聯物業區域營業董事吳偉光表示，屯門近年大興土木，鐵路方面，港鐵屯門南延線亦已拍板興建；而幹道方面，屯門赤鱲角隧道去年已經啟用，由屯門南出發前往機場的車程已大減至10分鐘；另外，當局正計劃興建屯門繞道，日後屯門與深圳、廣州、中山、珠海、澳門等周邊城市，將可連成一小時生活圈，區內物業升值潛力自然睇高一線。

御海灣II期的交通是「煞食」一環，擁有雙鐵路優勢，目前由樓盤行1分鐘，就到輕鐵屯門泳池站，約15分鐘便到達西鐵屯門站；另外，當屯門南延線通車後，屯門第16區中途站與樓盤僅一街之隔，日後出入市區便更加方便。樓盤周遭康體設施更加多不勝數，住客除了可享用樓盤自設的會所club regency LUXE外，又可以步行20分鐘到屯門康樂體育中心，裡面設施包括高爾夫球中心及公眾騎術學校等；另外樓盤對面更規劃興建，具世界級水平的大型運動場。想知樓盤更多生活配套，快Click片了解。

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