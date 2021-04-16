樓價UPDATES：二手買賣仍活躍　多數業主獲利離場

馬灣珀麗灣3月錄40宗成交，盤源被消化後，本月成交放緩，暫僅錄13宗買賣，屋苑一個套三房單位減價12萬港元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島7座低層H室，單位實用面積565方呎，套三房間隔，獲買家以988萬元買入，實用呎價約17,487元，原業主於2017年3月以789萬購入，持貨約4年帳面獲利約200萬元。

●鰂魚涌太古城綠楊閣中層B室，實用面積1,015方呎，套三房間隔，享全海景，以2,400萬元易手，實用呎價約23,645元，新買家屬於用，原業主於2002年3月以480萬元買入，持貨19年帳面獲利1,920萬元，單位升值4倍。

●鰂魚涌太古城衛星閣高層B室，實用面積582方呎，兩房間隔，望園景，以1,220萬元售出，實用呎價約20,962元，新買家屬於用家，原業主於2014年以838萬元買入，持貨7年帳面獲利382萬元，單位升值約46%。

●西灣河嘉亨灣1座低層平台特色單位，實用面積約493方呎，兩房間隔連238方呎平台，享避風塘海景，近日獲外區客以1,090萬元承接，實用呎價約22,110元，屋苑4月累錄約4宗二手買賣，平均實用呎價約23,406元。

●北角寶馬臺中層T室，實用面積728方呎，三房連工人房間隔，望山景，獲區外換樓客以1,263萬元承接，實用呎價約17,349元，原業主於2014年6月以826萬元購入上址自住，持貨近7年至今易手，帳面獲利437萬元，期內升值約53%。

●天后縉景臺2座中層D室，實用面積478方呎，兩房間隔，望街景，獲區外首置上車客以888萬元承接，實用呎價約18,577元，原業主於2002年1月購入，當時作價235萬元，持貨19年至今沽售，帳面獲利653萬元，單位期內升值近2.8倍。

●灣仔尚翹峰2座高層C室，實用面積約612方呎，套三房間隔，由2019年5月連租約開始放盤，原叫價1,500萬元，經議價後減價32萬元或約2.1%，近日以1,468萬元交吉沽出，實用呎價約23,987元。

●鴨脷洲南灣5座高層B室，實用面積約1,161方呎，1房連套房間隔，擁海景，原業主叫價約2,800萬元，輕微議價後以2,750萬元獲承接，實用呎價約23,686元，新買家為外區客，斥資入市自用。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨4月暫錄得20宗買賣，與上月同期相若，平均實用呎價13,970元，其中3期百老匯街57號高層C室，實用面積511方呎，原則兩房間隔，享園景，開價750萬元，放盤一個多月，終零議價成交，實用呎價約14,677元。

●長沙灣順發大廈低層B室，實用面積約143方呎，開放式設計，外望樓景，由四月中開始放盤，原叫價250萬元，經議價後減價3萬元或約1.2%，至近日以247萬元沽出，實用呎價約17,273元，原業主於2017年6月以約208萬元購入，持貨近4年帳面獲利約39萬元，升值約19%。

●長沙灣昇悅居3座中低層C室，望內園景，兩房間隔，實用面積約522方呎，以每月約18,000元放租約兩星期後，獲區內客接洽，議價後減價約800元，以約17,200元租出，實用呎租約33元，新租客為一家三口，睇樓3次後決定承租。

●大角咀港灣豪庭10座高層E室，兩房間隔，實用面積約372方呎，以約760萬元放盤約2個月後，獲外區客接洽，雙方議價後減價約31.2萬元，以約728.8萬元易手，實用呎價約19,591元，新買家為首置客，睇樓兩次後決定承接。

●紅磡黃埔花園4月暫錄約27宗買賣，快將追平上月全月37宗，現時平均實用呎價16,779元，其中2期18座中層F室，實用面積389方呎，兩房間隔，最初開價780萬元，放盤約1星期，即以762萬元沽出，實用呎價19,589元，新買家為上車客，睇樓4天即決定入市自用。

●牛頭角淘大花園N座低層2室，實用面積約377方呎，兩房間隔，新買家為一對年輕夫婦，7年前來港讀碩士的國內學生，畢業後在香港租樓，取得永久居民身分證決定買樓，3月底曾出票600萬元洽購，但因與叫價相差29萬元作罷，近日向家人借錢，零議價629萬元成交，實用呎價約16,684元。

●將軍澳居屋富康花園5座高層H室，實用面積592方呎，三房間隔，單位於1月放盤，原開價650萬元，累減60萬，減幅9%，於未補價第二市場獲外區買家以590萬元承接，實用呎價約9,966元。

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新界區

●馬灣珀麗灣上1座低層D室，實用面積837方呎，三房連套房間隔，3月底放盤叫價940萬元，放盤約半個月，獲同屋苑業主洽購，減價12萬元，以928萬元成交，實用呎價11,087元。

●西貢逸瓏海滙3座低層E室，實用面積424方呎，一房連多功能房間隔，望山景，吸引用家承接，原先叫價650萬元，後調減至600萬元成交，終降至585萬元易手，實用呎價約13,797元。

●馬鞍山海典灣5座高層C室，實用面積484方呎，兩房1廳間隔，原先叫價770萬元，象徵式減2萬，終以768萬元獲買家承接，實用呎價約15,868元，原業主於2017年11月購入，當時作價680萬元，持貨3年多至今轉售，帳面獲利88萬元，單位期內升值約13%。

●馬鞍山翠擁華庭1座低層C室，實用面積816方呎，套三房間隔，以895萬元易手，實用呎價10,968元，原業主於1999年以322萬元購入，持貨22年帳面獲利573萬元離場，單位升值約1.8倍。

●馬鞍山嵐岸4月暫錄約5宗買賣，屋苑最新錄6座高層C室，實用面積488方呎，兩房間隔，開價約788萬元，議價後以778萬元易手，實用呎價約15,943元，原業主於2012年以408萬元購入，持貨9年帳面獲利約370萬元離場。

●大圍盛薈5座左翼低層D室，實用面積678方呎，套三房間隔，以1,220萬元沽出，實用呎價約17,994元，原業主於2017年3月以890萬元購入，持貨4年至今沽售，帳面獲利330萬元，單位升值約37%。

●沙田第一城2座高層H室，實用面積327方呎，兩房間隔，原先叫價600萬元，放盤僅3日，獲買家以589.5萬元承接，實用呎價約18,028元，原業主於2010年12月購入上址，當時作價215萬元，持貨10年多帳面獲利374.5萬元離場，單位期內升值逾1.7倍。

●沙田第一城44座高層C室，實用面積304方呎，兩房間隔，議價後以578萬元易手，實用呎價約19,013元，原業主則於2018年以509萬元購入單位，持貨3年帳面獲利約69萬元離場，單位期內升值約14%。

●火炭銀禧花園7座高層B室，實用面積510方呎，兩房間隔，日前以728萬元易手，實用呎價約14,275元，原業主則於2018年以670萬元購入單位，持貨3年，是次沽出單位賬面獲利約58萬元離場，單位升值8.7%。

●大埔雲滙1期7座高層A1室，實用面積約811方呎，套三房連儲物室及工人套房間隔，望內園景，原先叫租32,000元，經議價後減價2,000元或約6.3%，至近日以30,000元租出，實用呎租約37元，屋苑4月累錄約4宗租賃成交，屋苑現時約有27個單位放租，最低入場月租由10,000元起。

●粉嶺牽晴間本月暫錄12宗成交，屋苑4座低層A室，實用面積410方呎，兩房間隔，議價後以570萬元獲承接，實用呎價13,902元。原業主於2015年以408萬元購入單位，持貨約6年帳面獲利約162萬元，升值約40%。

●元朗YOHO Town本月暫錄10宗成交，包括1宗高價個案，單位為1座高層B室，實用面積393方呎，叫價700萬元，微減至699萬元成交，實用呎價17,786元。撇除內部轉讓個案，呎價屬屋苑新高。

●屯門華都花園2座低層F室，實用面積408方呎，兩房間隔，向西南，叫價490萬元，放盤10日即以478萬元沽出，實用呎價11,716元。原業主則於2008年5月以116萬元買入單位，持貨13年帳面獲利362萬元，升值約3.1倍。

●荃灣爵悅庭西爵軒低層J室，實用面積450方呎，一房間隔，放盤約兩個月，原叫價735萬元，議價後減價29萬元或約3.9%，以706萬元沽出，實用呎價15,689元。

●青衣藍澄灣6座低層E室，實用面積690方呎，三房連套間隔，原業主月前開價約860萬元放售，最終以843萬元成交，實用呎價約12,217元。原業主於2017年8月以約750萬元購入上址，現轉手帳面獲利約93萬元。

●東涌區本月累錄約53宗成交，東環3B座中層1室，實用面積643方呎，三房連套房間隔，享內園及少海景，叫價850萬元，議價後以845萬元成交，實用呎價13,142元。原業主則於2018年2月以745萬元買入單位，持貨3年轉售帳面獲利100萬元。