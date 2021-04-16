新盤UPDATES：一手豪宅盤屢創新高價
2021年04月16日 20:38
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各區一手盤繼續湧現高價承接，當中特色單位需求持續殷切，由市區大型項目以至半山超級豪宅盤，均錄得創新高價或樓價數億元的大額交易。
●凱滙2期連天台特色戶4,903萬沽 呎價3.28萬雙破頂
各區特色大宅屢錄高價交易。信和置業(00083)旗下觀塘凱滙第2期，周五(16日)剛沽出3座52樓H室連天台特色戶，實用面積1,495方呎，天台面積1,231方呎，平台面積55方呎，屬四房雙套連工作間設計，成交價4,903.6萬元，呎價32,800元，同樣創出項目歷來新高紀錄，亦料為該區新指標。該盤兩期快將入伙，至今累售1,715伙，總套現約215億元。
●21 BORRETT ROAD第1期天池屋 售逾3.44億元
豪宅再錄高價交投。據一手銷售資訊網資料，長實集團(01113)位於港島半山的21 BORRETT ROAD第1期，最新推出標售的天池屋，為23樓3號單位，實用面積2,731方呎，落實以逾3.44億元售出，呎價12.6萬元。該單位設面積1,904方呎天台，前庭為717方呎，設有私家泳池。
●迎海‧駿岸月內連沽3伙海天名邸大宅 吸金7747萬元
一手特色戶有價有市，恒基地產(00012)旗下馬鞍山迎海‧駿岸，剛售出6座21樓A室海天名邸特色戶，實用面積1,454方呎，售價2,600萬元，呎價17,882元，項目本月至今已連沽3伙6座A室同類單位，吸金7,747.16萬元。
而同系負責銷售的屯門帝御‧嵐天，亦售出6座2樓單位22，實用面積286方呎，平台面積40方呎，成交價488.76萬元，呎價17,090元。
●駿嶺薈高層四房戶4208萬元獲承接
新界東豪宅新盤續錄交投。據一手銷售資訊網資料，建滔集團(00148)旗下沙田九肚駿嶺薈，剛以招標形式售出1座11樓B單位，實用面積1,588方呎，間隔四房雙套設計，成交價4,208.2萬元，呎價2.65萬元創項目分層戶新高，買家選用360天付款計劃入市。項目累售27座洋房及6個分層單位，總成交金額逾39.6億元。
●128 WATERLOO三房戶呎售3.39萬創新高
萊蒙國際(03688)等合作的何文田128 WATERLOO，售出11樓D室，實用面積842方呎，屬三房一套連儲物房間隔，新買家為同區換樓客，以2,854.4萬元購入單位，呎價33,900元，同創項目新高。
●屯門御海灣II現樓單位首度曝光
新盤市場競爭升溫。新鴻基地產(00016)旗下屯門御海灣II快將開售，項目交樓在即，為展示外觀建築及至室內配套設計，周五(16日)率先開放第1座28樓合共3個現樓單位予傳媒參觀，實用面積由305至440方呎，包括1個一房及2個兩房單位。
其中第1座28樓H室現樓單位，實用面積440方呎，為兩房間隔，採用開放式廚房設計，大廳連接面積22方呎露台，全屋不設走廊位，客、飯廳直接連接兩間睡房。單位向南，景觀開揚，尊享屯門南海景。
至於M室，實用面積305方呎，屬一房間隔，廚房同樣以開放式設計。單位設有面積23方呎露台，望內園景及屯門河景。而同層G單位兩房戶，實用面積437方呎，客、飯廳連接面積22方呎露台。
●黃竹坑站晉環樓書上網 最細單位289方呎
大批新盤蜂擁推售。路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站晉環，樓書已剛上網，項目提供800伙，間隔多元化，提供開放式、一房及兩房，以至三房及四房大戶，另設複式及不同特色戶。發展商日前披露，最快下周開價及開放示範單位，有機會5月初開售。
據樓書顯示，最細單位為1B座5樓B室連平台單位，實用面積289方呎，附設93方呎平台。面積最大單位為1A座41及42樓A室複式戶，實用面積2,084方呎，平台及天台面積分別258及551方呎。
路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫，今日(4月16日)聯同美聯住宅部行政總裁布少明等，為該行位於黃竹坑的晉環專門店進行啟用儀式。