新盤UPDATES：一手豪宅盤屢創新高價

各區一手盤繼續湧現高價承接，當中特色單位需求持續殷切，由市區大型項目以至半山超級豪宅盤，均錄得創新高價或樓價數億元的大額交易。

●凱滙2期連天台特色戶4,903萬沽 呎價3.28萬雙破頂

●21 BORRETT ROAD第1期天池屋 售逾3.44億元

●迎海‧駿岸月內連沽3伙海天名邸大宅 吸金7747萬元

而同系負責銷售的屯門帝御‧嵐天，亦售出6座2樓單位22，實用面積286方呎，平台面積40方呎，成交價488.76萬元，呎價17,090元。

●駿嶺薈高層四房戶4208萬元獲承接

●128 WATERLOO三房戶呎售3.39萬創新高

●屯門御海灣II現樓單位首度曝光

其中第1座28樓H室現樓單位，實用面積440方呎，為兩房間隔，採用開放式廚房設計，大廳連接面積22方呎露台，全屋不設走廊位，客、飯廳直接連接兩間睡房。單位向南，景觀開揚，尊享屯門南海景。

至於M室，實用面積305方呎，屬一房間隔，廚房同樣以開放式設計。單位設有面積23方呎露台，望內園景及屯門河景。而同層G單位兩房戶，實用面積437方呎，客、飯廳連接面積22方呎露台。

●黃竹坑站晉環樓書上網 最細單位289方呎

大批新盤蜂擁推售。路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站晉環，樓書已剛上網，項目提供800伙，間隔多元化，提供開放式、一房及兩房，以至三房及四房大戶，另設複式及不同特色戶。發展商日前披露，最快下周開價及開放示範單位，有機會5月初開售。

據樓書顯示，最細單位為1B座5樓B室連平台單位，實用面積289方呎，附設93方呎平台。面積最大單位為1A座41及42樓A室複式戶，實用面積2,084方呎，平台及天台面積分別258及551方呎。

路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫，今日(4月16日)聯同美聯住宅部行政總裁布少明等，為該行位於黃竹坑的晉環專門店進行啟用儀式。