港資心淡 私有化及賣盤消息不絕

I.T周五公告顯示，今次參與股東特別大會的股東為294人，僅4人反對。按股份數目計，贊成通過私有化的無利害關係股東達99.99%，僅0.008%反對。

在此之前，夥拍私募基金CVC提出私有化、I.T創辦人兼大股東沈嘉偉被問及有否信心通過私有化議案，他僅表示多謝大家支持，希望順利。

沈嘉偉聯同私募基金CVC擬以每股3元，向獨立股東提出全購，涉資約13億元，完成後，沈嘉偉持有I.T約50.65%股權，較現時63.6%為低，而CVC就會持有其餘股權。I.T股價周五收跌1.71%，報2.88元，與私有化作價差不遠，全日成交額1,119萬元。

先施去年5月獲偉祿以每股0.3806元提出全購，涉約5億元，惟目前雙方仍未達成交易的先決條件。先施周五收報0.285元，急飆18.75%，惟成本額僅5.56萬元。