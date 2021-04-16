道指曾漲逾200點　港股夜期輕微高水

美股早段續延續升勢，道指曾漲220點，高見34,256點，最新升幅回落至115點，報34,151點；標指升0.15%，報4,176點；納指則跌0.25%或34點，報14,004點。港股夜期升13點，報28,993點；高水23點。

繼早前高盛及摩通業績報捷後，摩根士丹利昨日亦公布了首季度業績，季內淨收入達157.19億美元的歷史新高，按年增長61%；純利按年大增1.43倍至41.2億美元；經調整每股盈利為2.22美元，好過市場預期的1.7美元。該行亦透露，Archegos爆煲事件錄得9.11億美元的損失。大摩股價早段曾挫1.36%，低見79.72美元。

【21︰38】美股連創新高後，三大指數周五(16日)個別發展，道指升173點，見34,209點；標指升9點，至4,180點；以科技股為主的納指則跌28點，至14,010點。研究顯示，散戶投資者仍熱衷於入市，全球股票基金亦繼續吸資，反映在寬鬆貨幣政策下，過多的資金最終也要重回資產市場。

市場炒作經濟復甦憧憬，加上經濟數據、企業盈利均向好，推動股市表現，道指更於周四(16日)首度升穿34,000點大關。摩根大通研究報告亦指出，市場情緒於上周甚為熾熱，散戶投資者上周日均淨買入股票金額達5.65億美元，其中又以蘋果公司、圖像處理器公司英偉達(Nvidia)及波音(Boeing)最受歡迎。

Refinitiv Lipper報告顯示，截至4月14日止一周時間內，全球股票基金錄得164億美元淨流入，創3周新高；而債券基金也錄得160億美元淨流入。全球投資者「股債齊掃」，反映出市場仍有足夠的資金，流動性仍趨於寬鬆，對各類資產價格仍然有利。

美國線上體育博彩公司DraftKings及另外兩家公司，首次與國家美式橄欖球聯盟（NFL）達成合作協議，提供NFL賽事的博彩項目，DraftKings股價早段升3.6%。