抗華升級！美拉攏盟友　不列台灣瑞士越南匯率操縱

中美之爭勢令全球經濟雪上加霜！國際貨幣基金組織（IMF）警告，若中美乃至與歐洲之間科技產業脫鈎，對全球經濟的衝擊將更甚於貿易戰。就在此緊張時刻，外媒報道，美國財政部公布財長耶倫上任後的第一份半年度外匯報告，沒有把已符合匯率操縱的台灣、瑞士及越南貼上標籤，即使這3個國家皆達到操縱門檻，只要求它們審視匯率操作，意味美國積極拉攏盟友抗華的意圖十分明顯。

IMF中國事務負責人兼亞太部助理主任Helge Berger表示，中美貿戰易戰的額外關稅，拖累經濟增長，估計相當於全球國內生產總值（GDP）的0.4%。不過，若中美科技產業脫鈎，或導致許多國家的GDP損失約5%，即相等於「逾10倍」貿易戰所造成的損失。

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，中美在科技及金融領域將繼續面對脫鈎風險。惟他預計，拜登政府將較以多邊主義的方式，應對中國任何可能影響美國利益的行動，而香港和台灣的地緣政治議題也較為敏感。他續指，中國政府推動實施內外「雙循環」戰略，以及通過《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）與合作夥伴互動，正在實現自給自足，將有助減輕一些地緣政治風險。

雖然美國為保住霸權地位，在對外戰略上連番打壓中國，但其內部矛盾亦日益加深。被視為「影子總統」的華爾街重量級人物、摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）直言，對美國貧富差距感擔憂，更警告「美國夢正在幻滅」。他表示，對許多美國人來說，目前的好消息是經濟正在轉好，部分是因政府的刺激措施，帶動消費者信心回升。然而，種族不公事件、貧富差距，乃至在基礎建設、教育及醫療保健方面仍存在「嚴重問題」。

至於如何解決，他支持將最低工資提升至更高水平，並贊同讓富人繳更多稅款，但反對加企業稅。他說︰「如果要加稅，請針對那些有錢人，因這樣對經濟增長更好。」

縱使戴蒙點出美國內部矛盾，但諉過於人才是華府本色。據外媒報道，美國財政部在外匯報告中，未點名任何貿易夥伴有匯率操縱行為，即早前市場認為會被標籤的大熱台灣榜上無名。分析直言，政治色彩甚濃，台灣作為全球主要半導體出口地，美國仍需要其協助緩解晶片供應短缺的困境。

美國2015年的《貿易便利化及執行法》中界定，符合匯率操縱有三個條件，包括對美國一年貿易順差超過200億美元；外匯干預超過GDP的2%；對全球經常帳順差超過GDP的2%。財政部昨日表示，雖然台灣、越南及瑞士均符合上述三個條件，但「沒有足夠證據」確定它們符合1988年的《綜合貿易與競爭法》中的標準，即「避免國際收支有效調整，或在貿易中取得不公平優勢」的意圖，故不把它們視為匯率操縱。換言之，去年已被標籤為滙率操縱的越南及瑞士均已被除名。