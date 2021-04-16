【產經評論】企業個人失信心　財困危機禍及根

疫情爆發至今已逾年，香港百業依然蕭條！綜觀今年首季強制清盤及破產呈請宗數急升，足見經濟持續低迷如同無底深潭，愈來愈多企業及個人難再撐下去，禍及社會根基。究其原因，就是港府防疫無能，本地疫情遲遲未能清零，5月又擬放寬旅客入境，所謂「欲速則不達」，最怕防疫又再失守，確診沒完沒了，令港人泥足深陷，萬劫不復！

一年才過四分之一，首季香港發出接管或破產令的宗數達2,210宗，相等於去年全年總數的三成三；發出強制清盤令的宗數亦較去年同期急升，相等於去年總數的三成。由此可見，疫情持續的時間已超出所有人初時估計，不少企業及個人老本耗盡，舉債度日，最終還是遲遲未見市道復甦，已無法應對這場漫長的消耗戰，只能無奈地申請破產。

面對民眾糧草日漸斷絕，港府竟不是務求盡快開倉賑濟，撥亂反正將消費券轉作現金派發，而是設法提升不是百分百安全的疫苗接種率，以盡快恢復通關，這是真心挽救經濟，還是草菅人命？正因政府無能，如今香港雖已開始接種疫苗，但進度遠未如預期，於是廢官推出「疫苗氣泡」制度，欲催谷接種率，惟各項措施離地萬丈，惹來更大反感，變相令食肆全面復常營業無期。

不堪的是，庸官未能安內之餘，更把心一橫，擬於5月起放寬內地客來港免除兩周強制檢疫期，而內地無意配合實行類似制度，即充其量僅屬單邊通關，而香港不明源頭確診個案未徹底杜絕，試問能對振興經濟及旅遊業幫助有多大？所謂「哀莫大於心死」，企業看不見前景，對港府防疫能力信心盡失，只能選擇不再守下去。破產清盤作為滯後數據，接下來勢必再增，預示商家與打工仔的噩夢未完。

誠然，觀乎最新內地公布的首季經濟增長略低於預期，而回看自去年次季以後，內地因率先走出疫情，經濟數據比較基數不算低，即不排除今年餘下3季的經濟增長只會趨平，甚至略為放緩，達到中央訂下的6%左右增長率。換言之，香港今次指望內地打救的機會近乎幻滅，依賴北水和中企來上市的港股也早已後勁不繼，對外又受制中美爭霸。

說到底，如今香港需要的是自救，即嚴格為防疫把關，盡快清零，那非單指內地，其他地區亦會樂意與港重啟經濟人流交往。若疫情繼續陰魂不散，不但各行各業會陰乾至死，更要呆望區內競爭對手領跑經濟復甦賽。優勝劣汰，香港沉淪，到底是誰之過，又有誰能打救？