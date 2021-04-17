高盛削澳門賭收預測　料今年較2019低43%

鑑於香港遲遲未恢復正常通關程序，加上澳門博彩業的貴賓廳賭收較預期疲弱，券商高盛發表研究報告，出手削減今年澳門的博彩毛收入預期至207.53億美元(相當於1,660億澳門元)，即較2019年水平低43%，比之前該行預期的跌幅再擴大15個百分點。

從高盛的渠道得悉，澳門博彩中介人(俗稱疊碼仔)經營貴賓廳的交易量仍然停滯不前。即使近數周澳門已放寬內地旅客入境，但香港恢復正常通關時間仍較預期落後，原本該行估計香港在4月中旬重新開放正常的通關程序，現時改為預料今年第三季才可能取消新冠病毒核酸檢測的相關安排。

考慮到上述原因，該行除下調澳門今年全年的賭收預期之外，也估計今年貴賓廳及中場業務(普通賭枱)的賭收分別比2019年下滑54%及35%。同時，該行料澳門2022年賭收只有約351.04億美元，仍然略低於2019年361.25億美元水平。

事實上，另一間外資券商德意志銀行本月較早前也大削今年第二季澳門博彩毛收入預測，由原來的43.9億美元，大幅下調至29.7億美元，降幅達32.3%。全年賭收預測更驟減至近192.9億美元，亦低過之前該行預測的234.4億美元。