東方日報B1：個人破產申請激增四成　財困圍城等攬炒

香港疫情遲遲未完，政府闊佬懶理，不少陷財困的市民及企業已無法再「吊命」，宣告以破產及清盤收場。破產管理署數據顯示，個人申請破產宗數連跌3個月後反彈，3月按月增43.99%至779宗，為過去9個月以來高位；反映企業的清盤呈請亦錄44宗，按月升15.78%。經濟師表示，香港中小企仍面臨重大困難，現時放寬的社交隔離措施僅屬杯水車薪，直言對港經濟效益不大。

一般而言，企業大幅裁員會引發破產潮，倘若銀行收緊放貸令周轉不靈的人士籌錢無門，亦會推高破產宗數。數據顯示，3月發出的個人接管或破產令宗數，按月飆69.39%至952宗。至於今年首3個月錄得的破產申請有1,986宗，較去年同期增三成；強制清盤呈請則按年升76.62%，至136宗。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷解釋，不排除是因為有部分企業在農曆新年過後「做唔落去」，只能踏上清盤之路，現時香港失業率高企，企業招聘意欲不高，反映其經營仍面對一定困難。他指，香港金融管理局與銀行及時為中小企「放水」，提供百分百貸款擔保，以及延長借貸還款期限助中小企融資，否則已重演「金融海嘯」時申請宗數急飆的情況。

農曆新年不時橫跨2月份，受季節性因素影響，該月破產及清盤數目一般有所下降。華僑永亨銀行經濟師李若凡認為，基數效應令3月呈明顯升幅，惟統計數字多數滯後，本港疫情於2月底才有所好轉，故毋須過於悲觀，而現時提交破產呈請的數字，只是回復到疫情期間每月逾700宗的水平。

港府下月擬推出「來港易」，即豁免所有內地人士來港14天的強制檢安排，李若凡直言帶來的經濟效益不大，旅客返回內地時仍需進行強檢，相信不會明顯增強旅客來港的意欲。參考澳門的經驗，即使兩地不用強檢亦難立即吸引遊客湧至，預期待全球疫情好轉，各地恢復正常通關後，香港整體經濟環境才可改善。

疫情襲港超過一年，全城千瘡百孔，中小企苦不堪言。香港中小企業總會會長劉炳均指出，過去的社交限制措施令餐飲業受到重創，尤其是縮減堂食時間，業界只可勉強靠外賣為生，而中式酒樓等因實施禁聚令，更難以進行宴會等大型活動，大呻至今仍毫無改善。

對於年中將推行電子消費券，劉炳均形容對零售業而言是「甘露」，消費券設有時效限制，市民只能夠用作日常消費，相信能刺激疲弱的零售市場，並冀疫情受控後與內地早日通關，重振香港旅遊業。