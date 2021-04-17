數碼幣崛起全球搶商機　內地實現首筆機票交易

面對全球經貿戰、去美元化及疫情遲遲未完，從去年開始中國已掀起研發「官方數碼貨幣」的熱潮，迄今已進行多輪數碼人民幣紅包試點，更有航空公司實現首筆支付，各國央行也跟隨提速倣效。

即使全球仍未有官方正式宣布推出數碼貨幣，惟相關發展已影響民眾的交易模式。數碼支付公司Square業績顯示，有300萬用戶使用其開發的應用程式Cash App買賣虛擬貨幣「一哥」比特幣。全球主流支付平台PayPal也允許客戶使用數碼錢包買賣比特幣與其他虛擬貨幣，顯示交易平台成為數碼貨幣發展之下，最直接受惠的產業。

隨着各國央行開打數碼貨幣戰，市場預期將擴大數碼經濟商機，形成數碼經濟生態圈，如內地春秋航空（601021.SH）最新接收了一筆由上海飛往深圳，價值560元的數碼人民幣訂單，締造了中國民航業的歷史。

此外，數碼貨幣也能帶動金融科技與資訊安全相關投資商機，例如區塊鏈技術將更廣泛應用在支付清算、國際貿易，5G、衞星網絡、人工智能、雲計算及大數據等新技術，支援傳統基礎設施升級。

傳統金融機構的數碼轉型商機亦是重點，有分析認為，由於央行發行數碼貨幣仍需藉由銀行投放，故能跟上數碼轉型的金融機構將有更多發展空間。在未來10年，數碼錢包與支付整合將是金融業的發展重點。

隨着中國積極拓展數碼人民幣，其他央行亦不再落伍，日本央行行長黑田東彥表示，今年4月開始進行數碼日圓前期試驗。就此，央行支付系統部門負責人、主管研究數碼日圓的上山一重認為，美元作為全球主要貨幣的地位不會輕易改變，若美國要搞數碼化，美元的優勢可能會進一步增強。

歐洲央行行長拉加德亦透露，預計管理委員會將於今年中旬決定是否推出數碼歐元，歐洲議會也就推出數碼貨幣的議題，對約8,000份公眾諮詢回應作出分析，並決定會否推出。拉加德預計，推出數碼歐元的過程應在4年內完成。

毗鄰香港的澳門金融管理局稱，政府關注近年央行數碼貨幣在全球的發展趨勢，中國內地在有關技術處於領先地位，並已進入試點測試階段。澳門政府將與中國人民銀行保持溝通，跟進有關研發情況，適時研究推出數碼貨幣的可行性，目前沒有時間表。

粗略估計，全世界有八成央行正在研發數碼貨幣。

論及數碼貨幣，背後涉及到技術厲害到可以追蹤「垃圾蟲」？外媒報道，方法是將收集者、處理中心，甚至各種類型的垃圾，透過區塊鏈技術，就可以用全新的眼光來看待整個垃圾收集及處理過程。一位阿根廷企業家更創造了類似比特幣的虛擬貨幣JellyCoin，以改善垃圾收集問題。

自爆疫後，比特幣狂潮讓其背後的「區塊鏈」技術漸為人熟悉，其應用亦愈來愈廣，已被用於銀行、房地產到藝術品等領域，現則擴至「廢物管理」。

報道指出，大多數塑料和其他廢棄物都不會被回收，最終送去堆填區。由於多數垃圾的處理過程很難追蹤，故美國、印度及阿根廷等國正嘗試通過採用區塊鏈技術，增加對垃圾處理過程的追蹤，使廢物管理者和民眾以嶄新的目光看待垃圾處理。

住在阿根廷的企業家Ivan Zubilewicz，創造出一種虛擬貨幣，希望改善當地的垃圾收集，名為JellyCoin，它就像比特幣一樣，是建立在區塊鏈上，目的是要讓清潔工人得到垃圾分類的獎勵。儘管阿根廷對虛擬貨幣的監管框架與其他國家一樣尚未完整，但JellyCoin的價值最初與阿根廷貨幣披索掛鈎。

一家位於紐約初創公司RecycleGO在邁阿密以區塊鏈技術監督海灘清理工作，透過掃描膠樽上的QR碼，使膠樽無論之後被分解成原材料或轉變為其他商品，也可進行跟蹤，終極目標就是讓垃圾100%回收。