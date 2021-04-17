「鱷王」唱好比特幣　稱其具有價值

外媒報道，有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater Associates)創辦人達利奧(​Ray Dalio)周五(16日)在德州一間大學的比特幣會議上表示，比特幣已經證明了自己是具有估算價值的貨幣。

他指出，作為最大的加密貨幣，比特幣從未遭受過黑客攻擊，而且其採用率還在繼續增長。達利奧認為，投資者不應該只關注一件事，反而應該努力用比特幣實現投資組合多樣化，因為「其具有價值」。

達利奧在3月曾撰文指，比特幣是一個了不起的發明，但相信將來會有更好的加密貨幣去取代它，因事物總是在迭代更新中不斷進化。

他稱，比特幣是一種新型貨幣，且顛覆了現有貨幣體系，令它的發明者及早期入場的投資者變得非常富有。如今，比特幣(包括其他各種競爭幣在內)已變成一種能夠代替黃金的數位資產。

他表示，比特幣供應量有限，但其他數碼貨幣的供應卻不是限量，目前已出現很多新品種，引發行業競爭，且必會影響到比特幣和其他加密貨幣的價格。

達利奧又指，投資者不會再將比特幣當作是一種投機性的投資，而是會短期持有，但從目前來看，投資者會長期持有，因它在未來某些方面仍存在價值。不過，最大的問題在於它有甚麼實際用途？未來需求有多大？既然比特幣供給有限，人們必須通過估計需求來估計價格。