美股道指收市升164點　再創新高

美國股市周五(16日)上漲，道指收報34,200點，升164點或0.48%，創收市新高；標指收報4,185點，升15點或0.36%，亦創收市新高；納指收報14,052點，升13點或0.1%。研究顯示，散戶投資者仍熱衷於入市，全球股票基金亦繼續吸資，反映在寬鬆貨幣政策下，過多的資金最終也要重回資產市場。

市場炒作經濟復甦憧憬，加上經濟數據、企業盈利均向好，推動股市表現，道指更於周四(16日)首度升穿34,000點大關。摩根大通研究報告亦指出，市場情緒於上周甚為熾熱，散戶投資者上周日均淨買入股票金額達5.65億美元，其中又以蘋果公司、圖像處理器公司英偉達(Nvidia)及波音(Boeing)最受歡迎。

Refinitiv Lipper報告顯示，截至4月14日止一周時間內，全球股票基金錄得164億美元淨流入，創3周新高；而債券基金也錄得160億美元淨流入。全球投資者「股債齊掃」，反映出市場仍有足夠的資金，流動性仍趨於寬鬆，對各類資產價格仍然有利。

個股方面，美國線上體育博彩公司DraftKings及另外兩家公司，首次與國家美式橄欖球聯盟(NFL)達成合作協議，提供NFL賽事的博彩項目，DraftKings股價周五微升0.87%。

繼早前高盛及摩通業績報捷後，摩根士丹利亦公布了首季業績，純利按年大增1.43倍至41.2億美元，勝市場預期，但該行透露，Archegos爆煲事件錄得9.11億美元的損失。摩根士丹利股價周五收跌2.82%。

全周計，道指、標指、納指分別累升1.18%、1.37%、1.09%。道指和標指均連升4周；納指則連升3周。