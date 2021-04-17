聯儲局理事：應維持貨幣刺激政策　點陣圖不再是有用指引

美國聯儲局理事沃勒(Christopher Waller)表示，即使美國經濟開始迅速增長，聯儲局仍應繼續維持貨幣刺激政策，因為增長率確實很高，一切看起來似乎都在朝着正確方向前進，當局仍在努力加快追趕，直言「我們還有很長一段路要走。在我們真正做到這一點之前，沒理由取消支持。」

沃勒預期，第二季經濟增長可能接近8%，2021年料為6.5%，到年底失業率將降至5至6%區間低端。他認為，經濟已經蓄勢待發，市場對疫情受控感到愈來愈安心，這一點開始在經濟活動上反映。

他表示，儘管釋放被壓抑的需求和超額儲蓄可能使今年通脹約2.5%，但有關上升或僅屬暫時，而且在近幾年通脹都低於聯儲局目標的情況下，有關情況甚至是為人樂見。

雖然少數聯儲局決策官員預計2022或2023年加息，但沃勒指出，聯儲局點陣圖的預測已不再是有用的政策指引，因為政策制訂是基於已公布的數據，而非預測。

點陣圖是以圖像化方式，反映聯邦公開市場委員會(FOMC)中所有官員對未來利率水平的預測，常被作為市場預期聯儲局未來利率調整方向的一個重要參考，每年3、6、9、12月的貨幣政策會議中後發布。

此前，聯儲局主席鮑威爾稱美國經濟將進入一個增長和職位創造加速的時期，惟主要風險是爆發新一波新冠肺炎疫情。他又重申低息立場，若經濟達標程度取得顯著進展，會先減少買債，並遠早於考慮加息之前。