全球缺「芯」！三星電子瑞薩電子冀夏天前恢復晶片產能

外媒報道，南韓三星電子與日本半導體工廠瑞薩電子(Renesas Electronics)期望在夏季前將晶片產能恢復到災前水平。然而，全球晶片供應緊缺，即使工廠復產，是否能滿足市場需求還應拭目以待。

受累於美國暴風雪所引發的停電危機，三星電子於美國德州的半導體工廠意外停產，擴大全球晶片短缺問題。三星近期以小量產能重新啟動位於德州奧斯汀的工廠，以校準產能達到正常生產的水平。該廠在停電之前收到通知，雖然有助於減少損失，但漫長的停工期影響原本已供不應求的半導體市場。

三星計劃在5月份完成產線的修復作業，預計產能最快將在6月份恢復到停電前的水平。

奧斯汀廠生產用於智能手機和其他產品的晶片訂單，客戶包括高通。市場研究機構TrendForce估計，該工廠停產將導致第二季全球5G手機產量大跌30%。

至於全球車用晶片大廠瑞薩電子則因為上個月日本東部茨城縣的那珂工廠發生火災意外，導致12吋晶圓生產線被迫停產，連帶影響全球車用晶片供應，引發全球車廠發生一連串停產困境。那珂工廠計劃在周六和周日(17及18日)以最少的產量重新啟動。瑞薩計劃在6月底之前產能可恢復正常水平。

此外，汽車晶片大廠德國晶片生產商英飛凌(Infineon)與荷蘭恩智浦(NXP)在德州奧斯汀也有工廠。根據市調機構Omdia稱，這些位於奧斯汀的工廠佔英飛凌總產能約6%，佔恩智浦約10%。而英飛凌也希望在6月份可將交貨恢復到停電前的水平。