1周10大驚奇：A股有線索　3個月內輪到美股大跌？

2021年轉眼間已到了4月中，回看今年首周曾提及，美國因「派錢」效應，或許到了4月才是冧市之時！不過，4月過了16日，以美股為首的全球股市依然未算大冧，港股則已率先偏軟，本周又有甚麼信號？仍是一切小心。

【1、券商警告：美股3個月內大調整】

內地招商證券本周指出，美股未來3個月，也可能出現類似A股春節後的大調整。該行以收水作比較。

從2019年的貨幣政策來看，中國於2019年4月相對偏緊，但到了10月，超額流動性重新轉正，2020年7月超額流動性明顯下滑，而2020年10月邊際放鬆後，2021年1月超額流動性重新轉負。因此，A股2019年4月調整，9月後加速上行，2020年7月陷入階段性調整，而今年2月中旬之後，隨着流動性進一步邊際惡化，A股出現調整。

美國方面，2019年12月聯儲局總資產規模按年轉正，滯後中國兩個月，此後疫情爆發後，美國加速放水，美股加速上升，2020年9月，聯儲局總資產增速出現階段性向下，滯後中國兩個月；2020年12月總資產增速重新上行，仍然滯後中國兩個月。從今年4月開始，聯儲局總資產規模增速放緩，但仍保持正增長。因此，美股仍有貨幣層面的支持，而經濟卻在加速恢復，基本面和流動性形成共振，但從聯儲局最近的擴表速度明顯放緩來看，美股在未來3個月料有調整。

【2、神秘大戶押注「恐慌指數」上揚 美股7月迎大跌？】

事實上，有市場人士也預計冧市時辰快到！有神秘大戶已大手買入俗稱「恐慌指數」的VIX期權，押注7月份VIX大升，由於它與股市走勢相反，即預示後市將出現大幅震盪。

每逢股市大跌，VIX都會大幅抽升，皆因該指數是衡量標普500指數期權的引伸波幅，當股市出現轉勢時，投資者往往會以期權作對沖，繼而推高期權的引伸波幅。因為VIX反映了市場的波動預期，每當股災出現時都會抽升，故又常被稱為「恐慌指數」。

VIX作為指數，本身亦有衍生的期貨與期權交易。據外媒引述交易所數據，4月8日有神秘大戶大手買入了20萬張7月到期、行使價25點的VIX認購期權，每張期權合約平均作價為3.37美元；同時賣出相同數目、行使價為40點的VIX認購期權，每張期權合約作價約為1.3美元。

該交易所採取的是常見的「牛誇策略」(Bull Call Spread)，可簡單理解為交易者押注VIX會在行權日升穿25點，但不高於40點。

假若後市無甚變化，到了7月該大戶將會輸盡其所投入的資金，如此豪賭自然引發了市場關注。

【3、摩通警告：A股有複製2015、2018年股災迹象】

上述招商證券看淡美股，投資銀行摩根大通則看淡A股！該行表示，資本流動的趨勢、人民幣兌美元貶值、A股表現不佳，以及美股期貨未平倉比率正透露出不祥信號，並警告A股有複製2015、2018年股災的迹象。

摩通分析師Nikolaos Panigirtzoglou本周表示，資金長期流入中國債券和股票的趨勢近期有放緩迹象。3月中國在岸債券淨流入略有下降，扭轉1、2月強勁流入的趨勢。人民幣則相對溫和走貶，過去3個月中，人民幣兌美元匯率貶值約0.75%。

摩通認為，這種相對穩定的貨幣實際上可能會使去風險化過程更為脆弱，尤其是如果資金流入持續下滑並同步流出的情況下，這一切迹象都是在陸股嚴重表現不佳時所發生的。自2月中旬以來，MSCI中國指數的表現遜於MSCI新興市場指數，自今年初以來，滬綜指已下跌超過2%。

該行指出，目前A股的疲軟似乎更多是由投機風潮所推動，這與2018年時期相似，當年滬綜指在12個月內下跌近25%。2015、2018和2020年內地金融市場的大幅下跌，伴隨的是全球風險市場的大幅度修正。

近期美股波動率持續走低，追蹤標普500指數波動率的VIX指數上周跌破17%。摩通表示，波動率下降以及股票部位增加，使一些投資者擔心市場對未來突發事件的影響將過於敏感。

分析又指，衡量機構投資人恐懼的關鍵方法是避險需求，而目前標普500指數期權中的未平倉比率(PCR)便已有所反映。PCR自今年初起便處於較高水平，與2015年、2018年和2020年的走勢不謀而合，這是一個不祥的預兆。

【4、美國人已驚樓災？搜尋「樓市何時崩潰」有啟示】

論到冧市引爆點，相信不少投資者仍記得2007年美國次按風暴。事實上，美國樓市過去一年持續火熱，由於與經濟大幅脫軌，市場早已憂心樓價泡沫可能隨時爆破，近期從熱門搜尋器的數據亦可見一斑。

據報，「樓市何時崩潰」的字眼在3月於熱門搜尋器被搜的次數暴增2,450%；「為何樓市這麼熱？」則僅在一周內，搜尋次數就倍增。「我今年買樓出價要比開價高多少？」在同一周的搜尋次數也大增350%。分析指出，這一連串的問題是最能判定樓市可能處於泡沫的指標之一。

事實上，房產機構CoreLogic資料顯示，今年2月美國樓價按年增加10.4%，增幅為2006年以來最大。CoreLogic首席經濟學家Frank Nothaft說：「樓市供應出現嚴重短缺；同時空前低位的房貸利率正激起千禧世代、Ｘ世代的買樓意願。」

對於搜尋器上的高出價問題，也讓他有點憂心，「我必須承認，聽到這個情況實在令人憂心。」

【5、IMF下調東南亞5個經濟預測 亞洲恐走資】

除了美國外，亞洲也可能重演走資風暴！國際貨幣基金組織(IMF)本周下調了5個東南亞國家的增長預期，主因是新冠肺炎確診病例增加及須實施新一輪封鎖。IMF同時警告，美債孳息率升幅超預期，可能造成資本從亞洲外流。

據IMF最新預測，印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南今年共同經濟增長為4.9%，低於先前預期的5.2%，因確診病例增加後，印尼、馬來西亞和菲律賓不得不重新收緊防疫措施，加上與全球許多國家相比，上述5國疫苗接種進度較慢。

堪憂的是，IMF警告美債息上揚的影響已蔓延到亞洲，若之後的升幅快過市場預期，又或者美國未來貨幣政策溝通有誤，亞洲恐重演2013年「縮減恐慌」，危及金融穩定。雖然相比2013年，目前許多國家的外匯儲備較充裕，但由於政府、家庭和企業債務槓桿率上升，意味當借貸成本上升時，將帶來傷害。

事實上，在摩根大通眼中，新興市場貨幣前景變得黯淡，建議「減持」，主因是俄羅斯地緣局勢緊張、土耳其和巴西的貨幣政策有變，以及中國經濟增長和股市熱潮冷卻。因此，該行尤其建議減買俄羅斯盧布及人民幣。

【6、全球「K形」發展步向極端 中產正消失】

上述提到疫情，至今已逾一年，全球「K形」發展有步向極端之勢，據估算，中產階級大減，可惜不是從「K形」向上流去到富裕階層，而是「打回原形」！在「K形」經濟復甦下，全球貧富不均日益惡化，美國皮尤研究中心最新預測去年全球共有5,400萬人失落中產地位，富豪卻繼續「增磅」。這種朱門酒肉臭，路有凍死骨的趨向，埋下社會動盪伏線。

誠然，疫情阻礙全球中產增長，亦加劇了貧困。數據顯示，去年有1.5億人從各級經濟階梯上滑落，是近30年以來首次呈現整體下滑趨勢，由於經濟衰退，貧困人口急增約1.31億。

根據定義，中等收入族群每天的生活費為10.01至20美元(約78至156港元)，若以發達經濟體的標準去看，這個定義似乎仍偏鬆。然而，這足以讓去年全球中產人數自1990年代以來首次減少，其中又以南亞和撒哈拉以南的非洲降幅最大，印度尤為慘烈，該國去年中產階級人數料大減3,200萬人，幅度是30年最大，佔全球總數60%。報告又顯示，印度的窮人料增7,500萬，同樣佔全球總數60%。

事實上，經合組織(OECD)早已警告，中產的經濟影響力正在下降，一旦這階級消失，可能對各國經濟增長和社會結構產生嚴重後果。其中，最嚴重的問題是目前年輕人更難攀上中產之位，回看1943至1964年之間出生(現年57至78歲)的嬰兒潮一代，20多歲時約有68%人屬於中等收入家庭，惟1983至2002年間出生(現年19至38歲)的千禧一代，相關比率跌到僅得60%。

諷刺的是，據美國智庫政策研究所數據顯示，全球2,365位億萬富豪財富合共增加了4萬億美元(約31萬億港元)。去年3月中起的一年間，有錢人持有的財富總額由8.04萬億美元急增至12.39萬億美元，漲幅高達54%。更值得注意的是，全球有13名億萬富豪一年內身家增長超過5倍，最誇張的甚至達33倍。長此下去，全球恐演變成富者極奢華，窮者極貧困。

【7、「畸」形通脹 富裕家庭變得益者】

低收入一族在疫情爆發期間是最先失業的一群，隨着經濟復甦，又淪為民生必需品價格上漲的最大受害者。這種存在於不同商品上的通脹分歧，將使貧富懸殊惡化，隨時引發大規模社會動盪。

以美國為例，雖然整體通脹仍溫和，但數據背後存在巨大差異，尤其近月某些商品漲價特別多，例如汽油，相距僅一個月，目前一周駕車可能需要多付60美元(約468港元)。糧食價格的漲幅則是整體物價逾兩倍，不少民生必需品已加價。

由於汽油和飲食佔低收入家庭每個月開支比率遠高於富裕家庭，使他們承受最大打擊。再者，這些民生需求往往不可延遲或沒有代替品。

事實上，美國絕非單一地區出現物價上漲問題，聯合國糧價指數在3月已連續10個月上升，為2008年至今最長升浪，意味全球皆面對貧富更懸殊的困局。

世界銀行首席經濟學家Carmen Reinhart說稱，糧價和通脹對平等問題有同等的重要性，這類衝擊會帶來不均衡的影響。

有媒體利用不同收入族群來評估通脹反映於一籃子商品加價的影響，結果發現對最富裕的美國家庭而言，目前竟然是「物價最平時期」，主因是高收入者是疫情爆發後經濟K形復甦的最大受惠者，所持的股票和房地產令其身家激增，更何況他們大多數人的工作都沒有受影響。

簡而言之，高收入家庭因資產升值，故在糧食、醫療、房租等項目的開支佔比相對下降，而這些都是近年升幅較整體物價為快的項目。

連聯儲局的統計也顯示，去年增加的財富有70%流入全美國收入最高的首10%家庭，收入最低的10%家庭只增加4%財富。

政策研究機構Opportunity Insights發表的報告更顯示，對年收入6萬美元以上的較高薪一族來說，經濟衰退基本上已結束了。惟對年收入低於3萬美元的最低收入族群而言，失業人數仍較疫前大幅增加了30%。

隨着通脹升溫，低收入家庭受到的打擊可能更嚴重，尤其聯儲局已多番表明，會容忍通脹升溫一段時間，直到經濟出現實質進展之前都不會加息，以幫助就業市場充分復甦。

【8、製造設備遲交貨 全球晶片荒雪上加霜】

提到通脹，全球必須盡快解決「晶片荒」，惟事實是愈來愈缺，目前就連「上游」晶片製造設備商也因零件供應減少，且延遲時間最長超過12個月，至少有4種晶片製造設備出現供應短缺，令全球晶片缺貨的情況雪上加霜。

部分關鍵製造設備延遲交貨的時間超過12個月，將導致晶圓代工廠、封裝測試廠和基板電路廠的產能擴張計劃受阻，至少有4種重要製造設備出現供應短缺，包括焊線機、晶圓切割機、晶片測試機、雷射鑽孔機。

主要由新加坡庫力索法實業公司(Kulicke & Sofia)供應的焊線機(wire bonding machine)，交貨時間已拉長至10至12個月。焊線機通常用於晶片封裝過程。至於晶圓切割機，交貨時間因為前所未見的需求，可能拉長至5至8個月，為平均時間1至3個月的1倍以上。晶圓切割機主要是由日商Disco主導。

晶片測試機的交貨時間也大幅增加，這項設備主要是由日本愛德萬測試公司(Advantest)和美國Teradyne供應。

至於用在印刷電路板和晶片基板的雷射鑽孔機，製造商三菱電子已警告客戶，現在下訂單的交貨時間將拉長至12個月以上，用於高階晶片基板的交貨時間更拉長至52周。

簡而言之，連「麵粉」也缺，「麵包」將更缺...

【9、全球銅庫存恐兩年內清倉 勢變「國安問題」】

晶片荒之所以出現，是因中美科技戰！事實上，隨着各國互信驟降，擁有傳統資源已昇華至「國安問題」！一邊廂，各國都實施減排減碳；另邊廂，要邁向清潔能源，無論是電網或風力發電渦輪機，皆需要用到的「銅」。就此，加拿大礦業巨企Ivanhoe Mines創辦人Robert Friedland本周警告，銅價短期的問題是被搶貴，中期來看，要生產更多的銅確實已成為國家安全問題，因銅對經濟發展相當重要。早有研究警告，於2030年前，全球銅每年供應缺口達470萬噸，需要對業界投資1,000億美元。

他諷刺大多數都市人，不知道所買的物品原材料從哪裏來，也不知道要替代化石燃料所帶來的破壞規模。要實現經濟電氣化，銅需要大量應用在綠色基礎設施當中，採礦業就需要大量投資。然而，該行業多年來恰恰投資不足，過去20、30年來人們對採礦並不熱衷，令美國開發量嚴重不足，未來礦產供應從何而來、如何徵稅和監管等議題，將引發激烈爭論。

銅價近幾周一直在每噸9,000美元左右徘徊，高盛指出，隨着電動車和可再生能源項目對銅的使用激增，加上全球綠色能源轉型推動需求，若銅價繼續保持在目前價位，全球銅庫存於2023年初就會耗盡，故認為需要漲價才能避免「乾塘」，未來12個月料升見每噸11,000美元，到2025年將達到每噸15,000美元水平。

該行警告，若漲價也不能增供應，銅於2025至2030年將出現長期稀缺。金屬貿易商Trafigura Group之前也預測，銅價將突破每噸10,100美元，創歷史新高，除非價格大漲能刺激供應，否則未來幾年銅仍陷嚴重短缺。

【10、讀文科冇用？人行論文稱文科生太多阻礙東南亞發展】

最後想分享的是「文科何價」。中國人民銀行本周刊登有關中國人口轉型對策的論文，除了主張全面開放生育管制外，還要控制樓價、重視理科教育，並指「東南亞國家掉入中等收入陷阱原因之一是文科生太多」。

綜合內媒報道，人行今次論文引起熱議。而該論文分別由4名人行研究局、金融研究所的經濟學博士撰寫，強調是作者個人觀點，不代表人行。

論文指出，中國人口形勢嚴峻，需要全面放開及鼓勵生育。「不要再猶豫觀望已有政策效果，要趁着現在部分居民想生又不讓生時放開，等到大家都不想了再放，則沒了用處」；還要解決女性面對的困難，讓她們「敢生、能生、想生」。

此外，該文還提出多項應對人口轉型的辦法，包括：重視儲蓄和投資、推進養老改革、促進教育及科技進步。

在促進教育及科技進步方面，指出中國要轉向創新驅動發展，首先需要環境寬鬆，「把握好創新與監管的平衡」；其次，建立基本的社會保障體系；第三，控制樓價；第四，重視教育。又指，創新、創業要靠年輕人，但他們多半沒錢。「一個城市房價太高，把他們都迫走了，何談創新。」

至於教育方面，該論文還指要重視理工科教育，又說「東南亞國家掉入中等收入陷阱原因之一是文科生太多」。

惟有關「文科生太多」的負面評論讓不少內地網友不以為然，認為這個說法的因果關係薄弱；且中國人的「理科意識」已經很強，不少人為就業，就學時已經選讀理工科。但現實環境中，除了電腦資訊產業，許多理工科學生未必有好的發揮環境及薪酬。