致富智庫：你有否成為富人的特質？看看這3條問題...

發達，是不少人的人生目標。惟窮人想改變命運，首先必要知道富人的習性！

外媒引述調查顯示，在受訪的1,000名美國人、人均每年收入370萬美元(約2,886萬港元)，他們在249條問題中，有3條的答案全部都答「是」，到底呢3條題目係咩？

就係：「你的父母非常節儉嗎？」；「你很節儉嗎？」；「你的配偶比你節儉嗎？」。可見，「節儉」是致富的重要條件！

●小富由「儉」

當被問及花錢習慣時，50%受訪者從未花費超過399美元(約3,112港元)買西裝，而75%從未花費超過599美元(約4,672港元)；50%從未花費超過140美元(約1,092港元)買鞋，而75%從未花費超過199美元(約1,552港元)；50%從未花費超過235美元(約1,833港元)買手錶，而75%從未花費超過1,125美元(約8,775港元)；50%從未花費超過29,000美元(約22.6萬港元)買車，而95%從未花費超過69,000美元(約53.8萬港元)。

此外，90%受訪百萬富翁指在請好友或鄰居喝酒時，最多花26美元(約202港元)；如果是自己喝的話，甚至花費更少；有95%的人就連在自己最愛吃的餐廳，也不會花超過40美元(約312港元)。

除了14%繼承財富的受訪者之外(他們平均花費36,000美元(約28萬港元)買一架車)，其他百萬富翁平均花費27,000美元(約21萬港元)買一架車，只比當時美國大多數人的平均費用多22%。此外，只有24%受訪百萬富翁有買車，20%的百萬富翁會租車。

另一研究亦發現，在受訪的百萬富翁中，99%以上不曾購買或租用以下品牌的車，包括林寶堅尼、法拉利、勞斯萊斯、賓利等。此外，79%的受訪者不曾購買、租用寶馬(BMW)或凌志，75%不曾購買或租用平治(Benz)。美國百萬富翁最喜歡的車子，竟是低調的福特(Ford)。

上述足見無論是西方抑或東方的華人世界，歷史上不少百萬富翁，特色都是節儉，而非高收入。事實上，不少高收入人士無法成為富翁，反觀不少富翁並非高收入人士。關鍵在於不少百萬富翁並非透過消費高級品來享受生活，其喜悅與自我滿足更多是來自於家人、朋友、宗教、財務自由、身體健康，或許還會打一下高爾夫球。

●重理理財 適度控制槓桿

雖然97%的美國百萬富翁有樓，但很少人住豪宅。他們的樓價中位數是75萬美元(約585萬港元)，而且主要是在買下之後升值，購入價的中位數是45.3萬美元(約353萬港元)，而有75%的人住在1978年之前建的樓宇。

將樓宇加按取得額外資本是很常見的做法，惟研究證實，百萬富翁們很少這樣做，相反，他們當中有39.9%已付清所有按揭，更有10%的按揭低於10萬美元(約78萬港元)。

其他百萬富翁共通點也離不開「慳」字，例如70%的百萬富翁指，會把爛鞋拿去修理，而不是買新的；50%百萬富翁會維修舊家具，而不是整組換掉；50%曾因長途電話太貴而換電訊供應商。

●嚮往自由獨立多於奓侈過活

此外，在受訪的美國富翁中，85%指跟會計師聊天、81%逛過博物館、64%捐錢給慈善機構，反而僅20%曾駕駛過帆船或在巴黎度假、只有4%曾在阿爾卑斯山滑雪、3%曾搭郵輪環遊世界。

在受訪過去30天的活動中，93%受訪百萬富翁表示會陪小孩或孫兒；88%跟朋友聚會；46%去麥當勞或漢堡王吃飯；31%去沃爾瑪(WalMart)或Kmart購物；只有26%去逛Saks Fifth Avenue之類的高級百貨。

由此可見，對真正富人而言，自由與獨立比奢侈品更吸引。幾乎所有受訪者(包括超過70歲的)都持續在工作，而且花了大量時間在自己的專業活動上，儘管他們根本不必為財務理由而工作。

●量入為出 買「磚頭」保值

擁有很多財富的人，以及賺很多錢但身上經常無錢的人，兩者的差別在於花錢習慣，如果你想變有錢，就必須量入為出。投資房地產是個讓你更輕鬆儲錢的好方法。可以買樓出租做收租公，然後將租金全部拿來付樓按，這樣你每個月的存款就會大幅增加，假如有定期還貸款的壓力，你就必須強迫自己每個月撥出一筆錢。

再者，收入愈高就愈容易貸款買樓，因銀行會考慮你的個人信用及房產價值。這就是為甚麼擁有房地產的人在退休時，會比其他收入相同的人獲取更多財富，因為他們必須付樓按，所以每個月就會乖乖儲錢。

●建立儲蓄紀律 不做「月光族」

許多人覺得儲錢很難，是因儲錢必須犧牲「當下的滿足」，才能在未來獲利。儲錢就跟維持健康飲食一樣，會隨着時間累積，只要自律就能獲得長期的回報。

反觀，不少高收入人士都沒有足夠的存款，因為他們除了沒有持續儲錢外，還喜歡亂投資。房地產投資的「缺點」是流動性不及股票，但卻是一項能建立財富的長期策略。接受較高的樓按還款率，就能強迫自己每個月撥出一筆錢。每月付款一次，你要繳的利息就會隨之降低；愈快付清樓按，你的財富就增加得愈快！

此外，每當你的薪金增加時，就從增加的金額中拿50%做長期投資。例如月薪3,000美元(約2.34萬港元)，儲蓄率15%，那麼當你收入增加至4,000美元(約3.12萬港元)時，你應該把多出來的1,000美元(約7,800港元)存起來一半，使你的儲蓄率從15%提高至24%；等下次收入增加至5,000美元(約3.9萬港元)時，再重複同樣的做法，當你一個月存1,450美元(約1.13萬港元)，也就是你淨收入的29%。

當然，你可以選擇做「月光族」，餐搵餐食餐餐清，亦可養成習慣，定時將部分收入儲起來，每次加薪或有額外收入時都儲起部分資金。當然，富貴不等就要做守奴財，但若不懂節檢，就難儲錢。

理財致富的核心，在於及早訂下目標，並須建立自律性，透過存錢建立財富，且有極大的動機朝個人目標進發，懶惰、揮霍，只會與「富有」二字愈行愈遠！