人行：人口老化或衝擊需求側　應改善收入分配

內媒報道，人行貨幣政策委員會委員蔡昉表示，中國經濟發展進入新常態，這是供給側方面的問題，未來更應關注可能出現的中國經濟需求側的新常態。從短期看，經濟復甦伴隨消費乏力；從長期看，中國人口老齡化已到了又一個轉捩點，這些都會帶來需求側的衝擊。

蔡指出，人口老齡化是一個長期趨勢，但其中最重大的兩次跌宕，稱之為兩個轉捩點或引爆點，第一次人口的轉捩點是勞動年齡人口在2010年達到高峰，在這之後出現負增長；下一次人口轉捩點是在2025年中國總人口達到高峰，之後呈現負增長。

蔡續稱，從第一次衝擊之後人口紅利消失，帶來製造業的比較優勢下降，出口減少，對經濟增長速度造成影響，帶來的供給側衝擊；當人口進入負增長時，就會產生直接的需求不足，因此需要關注人口因素對未來消費的影響。

蔡建議，政府政策應當擴大需求，一是調整國民經濟結構，保持收入增長和經濟增長同步，讓居民分享經濟增長的成果；二是改善收入分配是刺激消費的重要途徑，高收入人群消費傾向非常低，而低收入人群消費傾向很高，收入差距大會導致消費不足或過度儲蓄。另應該降低年輕夫婦的生育養育教育成本，提高老年人的勞動參與率和社保水平，這些都有助於保證社會消費需求。