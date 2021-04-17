聯儲局研究：美國企業倒閉數量疫情期間增長低過預期

美國聯儲局研究顯示，在新冠肺炎疫情大流行的第一年，美國倒閉企業數量可能只增加不到20萬家，比最初預期的來得要少，因此對失業率的影響或相對較小。

以往美國每年大約有60萬家企業倒閉，其中大多數是小企業。聯儲局研究人員估計，從2020年3月到今年2月，該數字可能增加1/4至1/3。當中，受疫情經濟後果打擊最嚴重的行業──包括髮廊和美甲店等從事密切接觸服務的企業倒閉數量增加10萬家。至於外賣餐廳、雜貨店和戶外休閒公司倒閉的數量似乎比往年少，抵銷了服務導向型企業受到的打擊。因此，結果顯示是整體經濟受到的衝擊小於預期。

研究指出，許多行業的退出率可能低於往年水平，退出企業的員工人數在美國就業人數中的佔比似乎並不大。

有關研究對經濟復甦發出積極信號，目前復甦進展快過預期，聯儲局官員相信，大部分潛在的永久性損害得以避免。早前的研究曾預計，疫情會導致大範圍的企業倒閉，小企業倒閉數量至少增加40萬家。

然而，上述研究並無考慮到幸存下來的公司仍在裁員、縮減工作職缺，有數百萬人仍受失業之苦，也沒有考慮到佔某些族群在受衝擊最深的行業中，蒙受不成比例的損失。

值得留意的是，政府有關企業倒閉的官方統計數據通常比這些企業實際倒閉的時間滯後1年或更長時間。美國勞工部的勞工統計局和商務部的人口普查局尚未就疫情對企業及其員工造成的最終影響發布任何正式估計。

事實上，人口普查與其他調查陸續反映一些繼續經營公司所面臨的壓力，聯儲局研究員表示，隨着情況逐漸恢復正常，如果銀行、業主與債權人給予企業和租戶的彈性降低，可能會有更多公司破產。