Archegos爆倉　投行至少損失592億元

老虎基金前高層Bill Hwang成立的家族辦公室Archegos爆倉拖累投行虧損，市場預期該事件已經為主要投行帶來至少76億美元(約592億港元)的損失。

據統計，3家投行因Archegos爆倉遭受的損失不一，瑞信至少損失47億美元，並危及其至少10.6億美元的股票回購計劃；野村損失約20億美元，惟指目前很難說何時能確定損失金額；摩根士丹利損失9.11億美元，包括信貸損失6.44億美元，以及交易損失2.67億美元。

摩根士丹利此次損失不到10億美元，分析料可能是在拋售上「搶跑」有關，該行於3月26日拋售了80億美元的股票，而幾天之內的拋售總額高達150億美元。

至於高盛避免大額損失的原因同樣與「搶跑」有關。在3月26日美股開市前，高盛通過大宗交易拋售了66億美元百度、騰訊音樂和唯品會的股票，而當日下午又沽出39億美元ViacomCBS 、Discovery 、Farfetch Ltd.、愛奇藝和跟誰學的股份。

德銀的情況則有所不同。報道指德銀早在2019年已將主經紀商業務轉讓給法國巴黎銀行，或因此而幸免於難。德銀發言人透露，正在逐步減少剩餘的小量客戶倉位，預計該些倉位不會帶來任何損失。