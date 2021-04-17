螞蟻集團風波未了　消息稱馬雲或要出售持股

事實上，阿里巴巴早前於4月12日發公告，指螞蟻集團已完成整改方案的研究和制定工作，外界亦持續關注下一步進展。外電最新報道稱，人民銀行、銀保監會於1月至3月期間分別與馬雲和螞蟻集團舉行了會談，討論了馬雲退出集團的可能性。而較早前亦已有報道指，監管部門希望阿里巴巴等能夠與馬雲「劃清界線」。

其中一位消息人士稱，螞蟻集團希望馬雲能夠把股份出售給螞蟻或阿里巴巴的現有投資者，不用涉及任何外部實體。另一位消息人士則透露，在與監管機構進行討論時，馬雲被告知不允許將其股份出售給與他關係密切的任何實體或個人，而「必須完全退出」，故另一種選擇是將其持股轉讓給國有資本。

兩位知情人士都表示，任何舉動都需要北京的批准。據報馬雲在2月初農歷新年之前，已不止一次會見了監管機構；螞蟻集團則在約數月前開始研究馬雲可能退股的選項。消息人士更稱，馬雲的退出可能會為螞蟻重啟上市計劃掃清障礙。

螞蟻集團發言人回應稱，公司沒有任何人討論過馬雲出售股權的事宜。馬雲、人民銀行及銀保監均未有回應媒體的查詢。

值得注意的是，根據當初螞蟻上市時的招股文件，馬雲雖然是實際控制人，但其名字並不在股東名單之上，螞蟻的最大單一股東為杭州阿里巴巴網絡科技有限公司，佔股比例32.64%；第二大股東則為杭州君瀚股權投資合夥企業，佔股29.86%；第三則是杭州君澳股權投資合夥企業，佔股20.65%。

馬雲的控制權，是透過同樣不在股東名單上的杭州雲鉑實現的。杭州雲鉑是杭州君瀚及杭州君澳兩個有限合夥企業的普通合夥人及執行事務合夥人，可以代表後兩者行使股東權利，即合計佔有螞蟻集團50.5177%股份的投票權。

在杭州雲鉑，馬雲只持股34%，螞蟻集團董事長井賢棟、首席执行官胡曉明及阿里巴巴的蔣芳分別持有22%。馬雲和其他三名股東簽署了一致行動協議等法律文件，在杭州雲鉑對螞蟻集團行使股東權時，需經過股東所持表決權的三分之二以上批准，意味着他擁有否決權；而一旦他行使否決權，其他股東必須按照他的決定投票。故此，馬雲借杭州雲鉑控制杭州君瀚及杭州君澳，最終控制螞蟻集團。

外媒引述一位與螞蟻集團有關的消息人士說，馬雲出售杭州雲鉑股權的機會很大。