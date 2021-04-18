葉尚志：關注山東黃金趁低吸納配置機會
2021年04月18日 08:00
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港股仍在繼續反覆整理的行情發展，總體調整格局未可改觀，而28,300點是恒指目前的好淡分水線，不容有失，否則盤面弱勢有再次加劇的機會。大市成交量出現了明顯縮降，近日已見減少至1,500億港元以下，情況顯示市場謹慎觀望氛圍依然濃厚，資金參與積極性正在下降。隨着內地通脹有抬頭迹象，人行貨幣供應增速開始放慢，相信是影響中港兩地市場流動性的原因。
山東黃金(01787)近日出現伸延跌勢，股價進一步下跌至14元水平的1年新低，公司發出了首季盈警，預計最多虧損有3.5億元人民幣，相信是觸發股價再度尋底的消息原因，但估計也是到了利空出盡的時點，建議可以關注趁低吸納的配置機會。公司首季的盈警虧損，主要是受到安檢影響以致金礦開採停工。然而，佔公司2020年整體產量61%的三山島金礦、焦家金礦、新城金礦、玲瓏金礦4家主力礦山，已於3月底開始逐步恢復生產。
另一方面，環球通脹有抬頭迹象，內地3月工業生產者出廠價格指數(PPI)升幅創32個月最高，美國3月消費物價指數(CPI)按年上升2.6%創兩年半以來最高，相信對於已調整有9個月、具有抗通脹能力的黃金，可以帶來支持推升力。建議可於14.5元以下買入，目標看18.5元，止蝕於12元。
第一上海首席策略師葉尚志
(作者為註冊持牌人士)