葉尚志：關注山東黃金趁低吸納配置機會

港股仍在繼續反覆整理的行情發展，總體調整格局未可改觀，而28,300點是恒指目前的好淡分水線，不容有失，否則盤面弱勢有再次加劇的機會。大市成交量出現了明顯縮降，近日已見減少至1,500億港元以下，情況顯示市場謹慎觀望氛圍依然濃厚，資金參與積極性正在下降。隨着內地通脹有抬頭迹象，人行貨幣供應增速開始放慢，相信是影響中港兩地市場流動性的原因。

另一方面，環球通脹有抬頭迹象，內地3月工業生產者出廠價格指數(PPI)升幅創32個月最高，美國3月消費物價指數(CPI)按年上升2.6%創兩年半以來最高，相信對於已調整有9個月、具有抗通脹能力的黃金，可以帶來支持推升力。建議可於14.5元以下買入，目標看18.5元，止蝕於12元。

第一上海首席策略師葉尚志

(作者為註冊持牌人士)