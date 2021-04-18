鄺紫珊：阿里巴巴現價偏低

由去年第4季開始，國內政策都有傾向加強行業反壟斷及平台經濟監管等措施，讓A股近期都表現疲弱，好像阿里巴巴因去年底中國監管機構依據反壟斷法立案調查，股價從去年10月高位一路下滑，估計仍需一段時間才可重回高位，現在阿里巴巴現價偏低，可考慮買入作長線投資。

另外，中國2月份的銀行新增貸款與社會融資規模都高於預期，信貸數據更顯示官方貨幣政策並未有明顯轉勢，企業融資需求仍然強勁，這顯示企業經營活動持續反彈，中國經濟基本面仍然處於復甦軌道。

由於市場擔憂其他電商類股將好像阿里巴巴一樣受罰，但事實上科技業需要繳付有關款項也可能已幾乎是常態。未來中國監管當局也可能展開更多反壟斷的調查，預料多半是一次性罰款，故不致影響產業本身的基本因素。

目前行業很可能是處於低潮的時期，但有不少的投資大戶及著名的基金經理都有趁股份從高位大幅調整而進場，因其長期投資價值已浮現。雖然投資中概股份有面臨政策風險，尤其是政策監管，但從正面的角度去看，中國政府主要是希望讓行業走往良性的發展，而不是抑制產業增長的空間，故在持續看好國內經濟受惠創新與數碼轉型結合的國內消費發展與市場整合，將為市場創造更多優質的投資機會。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊