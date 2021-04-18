陳樂怡：滔搏估值已回調至吸引水平
2021年04月18日 08:30
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即使美國長債息率及美匯指數回落，但在人行收水的憂慮下，港股近期維持區間上落。投資者觀望中國經濟數據，港股本周成交淡靜，反映入市意欲不強。維持預期中國貨幣政策不會急劇收緊，但政策路線仍以穩為主，強調防範風險，因此預計A股短期只會在幅度內上落。A股表現乏力，而港股焦點將逐步轉移至企業季績，大市上升動力有限，恒指支持位在100天線(28,268點)。
安踏體育(02020)2021財年第1季銷售優於市場預期，相信部分原因與新疆棉花事件對國內品牌的正面影響有關，觸發3月最後一周的銷售大幅增長。預計中國消費者長遠對國內運動服裝品牌的偏好將會進一步增強，但事件對短期銷量的影響將趨向正常化。長遠而言，公司多品牌策略，以及直銷模式改革，將會利好盈利增長。不過，股價經過一輪急漲之後，投資者宜待調整收集。相反，滔搏(06110)估值已回調至吸引水平，國際運動服裝品牌在中國的銷量逐漸回穩，值得留意。
繼阿里巴巴(09988)被處以巨額反壟斷罰款之後，內地勒令平台企業於1個月內全面自檢自查，逐項徹底整改。市場對於平台股的監管風險憂慮未減，預期短期續跑輸大市。另一方面，投資者可留意盈利能見度較高、增長較穩健的硬件股。
蘋果公司(Apple Inc.)下周召開春季發布會，據報將會推出新一代iPad，對比亞迪電子(00285)短期股價或有支持作用，長遠市場亦預期公司可從Apple手中取得更多訂單。
聯想(00992)首季再奪全球個人電腦出貨量第一，公司新財年目標除了維持個人電腦市佔最大之外，基礎設施方案業務(ISG)及方案服務業務(SSG)收入增長至少20%，公司前景穩定。
凱基證券亞洲研究部經理陳樂怡
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