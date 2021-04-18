陳樂怡：滔搏估值已回調至吸引水平

即使美國長債息率及美匯指數回落，但在人行收水的憂慮下，港股近期維持區間上落。投資者觀望中國經濟數據，港股本周成交淡靜，反映入市意欲不強。維持預期中國貨幣政策不會急劇收緊，但政策路線仍以穩為主，強調防範風險，因此預計A股短期只會在幅度內上落。A股表現乏力，而港股焦點將逐步轉移至企業季績，大市上升動力有限，恒指支持位在100天線(28,268點)。

凱基證券亞洲研究部經理陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。)