郭家耀：數據中心營運商將處於競爭優勢

上海市經信委及發改委日前發布關於做好2021年數據中心統籌建設有關事項的通知，表示數據中心是承載數據分析、存儲、計算的唯一載體，是賦能千行百業，推動經濟社會高質量發展、助力城市數碼化轉型的重要新型基礎設施。

當局表示新項目需要功能需求導向，圍繞經濟社會發展重點，優先支持服務金融、貿易、航運、科創、數據樞紐等功能性平台的數據中心建設，重點支持服務人工智能、金融服務、智能製造等產業發展，以及聚焦計算功能、支撐城市數碼化轉型的重大項目應用，提供高性能、低時延、高可靠的數碼底座基礎和計算資源保障，助力推動算力、算法、數據、應用資源集約化和服務化創新。

其次，合理布局導向，充分考慮數據中心建設區域的用地、電力、網絡等資源條件，並與區域功能定位、產業發展等相適應。空間布局應實現均衡發展，新建數據中心圍繞本市重點發展區域集聚；鼓勵在外環外現狀工業園區、發電廠廠區，利用適用廠房建設數據中心；存量數據中心較多區域以優化為主；加強與周邊區域的布局聯動，實現資源的協同高效利用。

第三是綠色節能導向，積極採用綠色節能技術，提升數據中心能效水平；支持探索數電聯營模式，發揮電廠資源綜合優勢，為新建數據中心提供電力、蒸氣、水等資源服務，提升能源使用效率。

第四是技術性能導向，聚焦提質增能，在數據中心建設中積極運用虛擬化、軟件定義、高性能以太網、人工智能、算力優化等技術，部署高性能計算、存儲、網絡等設備設施，實施高效的數據中心設施運維管理，不斷提升數據中心性能和算力使用效率。

第五是效益產出導向，新建數據中心項目投資強度應與各區的經濟發展和能效指標考核掛鈎，支撐重點產業發展和高產出效益的項目傾斜。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)