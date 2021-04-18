麥嘉嘉：內地谷減碳　鞍鋼有望受惠

國務院印發《關於加快建立綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》，指出要全方位全過程推行綠色規劃、綠色設計、綠色經濟、綠色建設、綠色生產、綠色流通、綠色生活、綠色消費，建立健全綠色低碳循環發展的經濟體系，確保實現碳達峰、碳中和目標。

意見亦指出，到2025年，綠色低碳循環發展的生產體系、流通體系、消費體系初步形成。到2035年，綠色發展內生動力顯著增强，綠色產業規模邁上新台階，重點行業、重點產品能源資源利用效率達到國際先進水平，廣泛形成綠色生產生活方式，碳排放達峰後穩中有降，生態環境根本好轉，美麗中國建設目標基本實現。

從中國目前的碳排放結構看，前3位為發電與供熱(51%)，製造與建築業(28%)，交通運輸(10%)。據測算，未來30年風電發電量複合增速有望達到8.7%，光伏的複合增速為12.2%。與此對應的未來10年累計新增裝機瓦數需達到6.45億及11億千瓦，複合增速為14%及19%。推薦光伏行業，產業鏈各環節格局改善，龍頭集中度提升。推薦以風電行業中受益於大型化趨勢的零部件環節相關產業鏈，因為新機型推廣使升級換地需求增加，作為產業鏈上游的零部件廠商訂單率先增加，景氣度提升。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為證監會持牌人，並無持有上述股票)