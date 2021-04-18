陳鳳珠：內地科企須整改　短線走勢料反覆

中央表示要紮實推動經濟穩中加固向好，保持宏觀政策的連續性、穩定性及可持續性，政策不會急轉彎，要引導形成市場合理預期，保持經濟於合埋區間運行，推動經濟向高質量發展。相信內地的貨幣政策仍然穩健，而近期人行持續於公開市場作百億元人民幣（下同）的逆回購操作，以維持市場的資金流動性合理充裕。

今次行動顯示國家對平台經濟營運模式的肯定，監管部門強化反壟斷和防止資本無序擴張，並要對經濟進行電子化、降低消費者門檻，以推動行業公平競爭，推動平台經濟規範健康持續發展。另外，國家市場監管總局、中央網信辦及稅務總局聯合召開互聯網平台企業行政指導會，要求各平台企業於一個月內全面自檢自查，逐項徹底整改，以建立平台新經濟秩序，預期行業短線走勢將有壓力。

除此之外，人行、銀保監、中證監及外管局等部門再次聯合約談螞蟻集團，要求集團必須正視「整改工作的嚴肅性」，並提出五個方面的整改。包括糾正支付業務不正當競爭行為，斷開支付寶與「花唄」、「借唄」等其他金融產品的不當連接；打破資訊壟斷，依法持牌經營個人徵信業務，遵循「合法、最低、必要」原則收集和使用個人資訊；螞蟻集團整體申設為金融控股公司，所有金融活動將納入金控並接受監管；認真整改違規信貸、保險、理財等金融活動；管控重要基金產品流動性風險，主動壓降餘額寶餘額。預期螞蟻集團完成整改並成為金融控股公司後或有機會再次申請上市。

東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)