比特幣跌逾半成失守5.9萬美元　泡沫化憂慮加劇

美國最大加密貨幣交易所Coinbase於上周三(14日)上市，帶動比特幣本周再闖高峰，突破62,500美元，但隨着Coinbase正式掛牌，以及土耳其禁止以虛擬貨幣支付的禁令等負面消息影響，比特幣周日(18日)跌破6萬美元關口。

據CryptoCompare數據，比特幣周日低見58,660美元，暫報58,872美元，24小時跌逾5%。其他虛擬貨幣齊齊走弱，以太幣失守2,300美元，報2,269美元，24小時跌8.7%，狗狗幣本周大漲逾400%後，最新跌幅近15%。

Cointelegraph報道稱，從技術線型顯示，比特幣價格在64,000至65,000美元有較大阻力，在Coinbase的炒作消失後，開始測試60,000美元支撐。比特幣要繼續保持60,000美元樓上，才有望維持下周看漲趨勢。

此外，原本是開玩笑而創造出的狗狗幣(Dogecoin)大漲，亦令外界憂心虛擬貨幣市場的泡沫已經形成。交易平台Freetrade分析師David Kimberley認為，狗狗幣暴漲是目前正在上演的典型「博傻理論」例子，是指投資者不管東西真實價值，願意花高價購買，因為他們預期還會有更傻的人願花高價，從他們手中買走。

惹來市場瘋狂炒作的Coinbase周三在納斯達克直接上市，開始以每股250美元的參考價進行交易，上周五(16日)收報每股342美元，升5.96%。