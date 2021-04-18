台積電警告　貿易局勢緊張或破壞其晶片設備供應

中美摩擦日益加劇，全球最大晶片代工製造商台積電警告，貿易緊張局勢可能會破壞其獲取關鍵生產設備並打擊其營運。

外媒報道，據公司發布的年度報告稱，持續的貿易緊張局勢或貿易保護主義措施可能會導致關鍵設備價格上漲，甚至無法獲取。報告指出，諸如出口許可證的拖延或拒絕、額外的出口管制措施以及其他關稅或非關稅壁壘等。台積電依靠美國供應商的設備進行生產，該公司表示，貿易緊張局勢也可能阻止其獲取生產所需的原物料。

另方面，全球晶片缺乏之際，外媒報道指台積電旗下的晶圓14A廠本周曾因意外事故而停電，導致部分生產線短暫停產，據悉影響40,000片晶圓的生產。報道指出，台積電晶圓14A廠上周三(14日)發生停電事故，當天早晨在施工過程中，這工廠的一條地下電線被意外切斷，導致工廠停電，雖然台積電依靠工廠的備用發電機減輕了停電的影響，在當天晚上7點就恢復了供電，但工廠的生產還是受到影響。

報道提到，台積電的晶圓14A廠主要是利用40、45、65、90nm的工藝為相關客戶代工晶片，並不是先進的5nm和7nm，損失相對小。但突然停電導致的晶圓損失，預計約2,800萬到3,500萬美元，但有媒體指這部分損失將會由保險公司全部承擔。